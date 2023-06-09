4 привычки американцев, которые нам не понять
США по сей день для многих людей остаются "другой планетой" из любимых сериалов и фильмов. Но некоторым все же удается посетить эту страну и столкнуться с рядом открытий.
Как и у любого народа, у американцев есть свои привычки, непонятные туристам. Некоторые из них вызывают улыбку, другие же – абсолютное недоумение.
Подробнее о привычках американцев, которые нам не понять – в материале "Рамблера".
Улыбка
Американцев с самого детства учат улыбаться и тем самым выказывать дружелюбие. Вырастая, люди не забывают об улыбке и продолжают излучать жизнерадостность вне зависимости от того, что происходит в их жизни. Кроме того, в США не принято жаловаться на жизнь знакомым и друзьям – скорее всего человек обратится со своей проблемой к психотерапевту.
От окружающих жители США ждут такого же поведения, поэтому, если вы по какой-то причине не улыбаетесь во все 32, вас наверняка спросят, в чем дело.
Обувь дома и отсутствие парадной одежды
Нет, это не клише из американских фильмов. Чаще всего в США люди действительно не разуваются, заходя домой. Все дело в том, что в большинстве городов местные службы тщательно следят за чистотой тротуаров и дорог, а потому местные не заморачиваются насчет обуви в квартире.
При этом, если американцу нужно быстро выйти в супермаркет или аптеку, он может спокойно сделать это в халате или пижаме, не опасаясь осуждающих взглядов.
Чем больше, тем лучше
Этот принцип в Штатах встречается повсеместно. В супермаркетах напитки продаются в огромных бутылках, одной порцией в заведении смело можно накормить несколько человек, а при выборе автомобиля американцы зачастую отдают предпочтение внушительным по размеру моделям.
Бдительность
Если кто-то нарушает закон или ведет себя неподобающим образом, американцы вряд ли сделают замечание или будут скандалить. Скорее они сразу же сообщат о происходящем стражам порядка, либо в специальную службу. Причем некоторые не ленятся докладывать даже о самых мелких нарушениях –например, если кто-то не стрижет газон у дома.