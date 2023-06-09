4 привычки американцев, которые нам не понять

США по сей день для многих людей остаются "другой планетой" из любимых сериалов и фильмов. Но некоторым все же удается посетить эту страну и столкнуться с рядом открытий.

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Как и у любого народа, у американцев есть свои привычки, непонятные туристам. Некоторые из них вызывают улыбку, другие же – абсолютное недоумение.

Подробнее о привычках американцев, которые нам не понять – в материале "Рамблера".

Улыбка

Американцев с самого детства учат улыбаться и тем самым выказывать дружелюбие. Вырастая, люди не забывают об улыбке и продолжают излучать жизнерадостность вне зависимости от того, что происходит в их жизни. Кроме того, в США не принято жаловаться на жизнь знакомым и друзьям – скорее всего человек обратится со своей проблемой к психотерапевту.

От окружающих жители США ждут такого же поведения, поэтому, если вы по какой-то причине не улыбаетесь во все 32, вас наверняка спросят, в чем дело.

Обувь дома и отсутствие парадной одежды

Нет, это не клише из американских фильмов. Чаще всего в США люди действительно не разуваются, заходя домой. Все дело в том, что в большинстве городов местные службы тщательно следят за чистотой тротуаров и дорог, а потому местные не заморачиваются насчет обуви в квартире.

При этом, если американцу нужно быстро выйти в супермаркет или аптеку, он может спокойно сделать это в халате или пижаме, не опасаясь осуждающих взглядов.

Чем больше, тем лучше

Этот принцип в Штатах встречается повсеместно. В супермаркетах напитки продаются в огромных бутылках, одной порцией в заведении смело можно накормить несколько человек, а при выборе автомобиля американцы зачастую отдают предпочтение внушительным по размеру моделям.

Бдительность