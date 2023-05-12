Почему в номерах отелей США обычно есть Библия

Путешествуя по США и останавливаясь в отелях, вы наверняка удивитесь, что в большинстве номеров помимо чайника и фена есть Библия.

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Однако немногие знают о том, как и почему Библии появились в пристанищах туристов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В конце XIX века предприниматели Джон Николсон и Сэмуэль Хилл оказались в одном номере отеля Central House из-за нехватки номеров. Пообщавшись, американцы узнали, что оба исповедуют христианство. После совместной молитвы мужчинам пришла в голову мысль сформировать организацию Gideons International.

Gideons International – это ассоциация христиан, которые занимаются распространением бесплатных экземпляров Библии. Со временем к Николсону и Хиллу примкнули другие единомышленники, путешественники-христиане, у которых возникло желание "распространять слово Господне".

Члены ассоциации регулярно находились в дороге и останавливались в отелях. Однажды один из представителей Gideons International предложил отправить копии Библии в каждый отель, чтобы в минуты тоски туристы могли "знакомиться со словом Божьим".

За более чем вековую историю существования Gideons International удалось распространить более двух миллиардов Библий. При этом копии можно найти не только в отелях, но также в больницах и тюрьмах.