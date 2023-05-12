$75.88-0.8182.89-1.26

Почему в номерах отелей США обычно есть Библия

Путешествуя по США и останавливаясь в отелях, вы наверняка удивитесь, что в большинстве номеров помимо чайника и фена есть Библия.

Почему в номерах отелей США обычно есть Библия
© Unsplash

Однако немногие знают о том, как и почему Библии появились в пристанищах туристов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В конце XIX века предприниматели Джон Николсон и Сэмуэль Хилл оказались в одном номере отеля Central House из-за нехватки номеров. Пообщавшись, американцы узнали, что оба исповедуют христианство. После совместной молитвы мужчинам пришла в голову мысль сформировать организацию Gideons International.

Gideons International – это ассоциация христиан, которые занимаются распространением бесплатных экземпляров Библии. Со временем к Николсону и Хиллу примкнули другие единомышленники, путешественники-христиане, у которых возникло желание "распространять слово Господне".

Члены ассоциации регулярно находились в дороге и останавливались в отелях. Однажды один из представителей Gideons International предложил отправить копии Библии в каждый отель, чтобы в минуты тоски туристы могли "знакомиться со словом Божьим".

Перечислены пять признаков плохого отеля

За более чем вековую историю существования Gideons International удалось распространить более двух миллиардов Библий. При этом копии можно найти не только в отелях, но также в больницах и тюрьмах.

Что примечательно, наибольшее распространение в отелях Библии получили в 1990-х и 00-х годах. Сейчас же данная тенденция идет на спад, поскольку миллениалы (люди, рожденные с 1981 по 2000 год) – наименее религиозное поколение в американской истории.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий