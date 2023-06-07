4 причины провести отпуск в Марокко

Марокко – это североафриканская страна, которую омывают воды Атлантического океана и Северного моря. Несмотря на то, что государство расположено в Африке, туризм и жизнь в Марокко идут вразрез с представлениями о типичной африканской стране.

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С каждым годом это направление становится все более популярным, но все же российские туристы отдают предпочтение Марокко реже, чем Египту или Турции. И очень зря, ведь этой стране действительно есть, чем удивить.

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Подробнее о том, почему вам непременно следует посетить Марокко – в материале "Рамблера".

Марракеш

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На отдых в Марракеше стоит закладывать не менее трех дней, если вы хотите спокойно и без спешки изучить город. Самые популярные места среди туристов – музей Yves Saint Laurent и сады Мажорель, поэтому билеты стоит приобретать заранее.

И, конечно, не стоит отказывать себе в удовольствии посетить африканский базар, расположенный в центре старого города. Здесь можно пропасть на целый день, но вы вряд ли пожалеете об этом досуге и наверняка уйдете с уймой покупок и впечатлений.

Серфинг

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Любители укрощать волны точно найдут, чем заняться в Марокко. Данный вид спорта очень развит в стране, а побережье усеяно серф-кэмпами. К слову, последние идеально подходят для новичков: инструктор поможет вам встать на доску, а единомышленники заставят раз и навсегда влюбиться в волны. С волнами здесь проблем нет – береговая линия расположена таким образом, что они здесь почти всегда. Для новичков в серфинге идеальным временем для посещения Марокко станут весна и осень, а опытным серферам рекомендуется приезжать зимой.

Еда

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Даже если вы ничего не знаете о марокканской кухне, будьте уверены, она придется вам по вкусу. Больше всего страна славится своими завтраками, которые здесь считаются настоящими ритуалами. Как правило, завтрак марокканца состоит из лепешки мсеммен и различных добавок к ней: овощей, соусов, сыров и не только.

Отдельного внимания заслуживают марокканские улитки, таджин – мясо с овощами, суп харира и, конечно, мандарины.

Голубой город

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Шавен – удивительный голубой город, оказавшись в котором чувствуешь себя, как в сказке. Самые яркие впечатления обеспечены тем, кто решит встречать закат на холме, с которого открывается вид на весь Шавен.