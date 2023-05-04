Какие опасности подстерегают туристов в Марокко

Марокко — страна с особым бытом и правилами жизни. Многие путешественники приезжают сюда не только для отдыха на побережье, но и для того, чтобы ознакомиться с главными достопримечательностями. А их здесь действительно много. Поездка может быть сложнее для туристов из-за отличий культуры и менталитета страны.

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О том, какие опасности поджидают туристов в Марокко, — в материале “Рамблера”.

Дороги

Стиль вождения в Марокко сильно отличается от других стран и похож на хаотичную езду в Азии. Если вы собираетесь брать машину в прокате, то лучше заранее ознакомиться с ПДД, так как они немного отличаются.

Несмотря на наличие правил дорожного движения, в Марокко их соблюдают редко. Пешеходов практически не пропускают, а на тротуаре может внезапно появиться скутер. Внимательно смотрите по сторонам на улицах и передвигайтесь аккуратно в оживленных районах.

Еда и вода

Лучше всего ехать в отель с системой питания “Все включено”, но это может быть достаточно дорого. Часто туристы выбирают питание в местных кафе и ресторанах. В таком случае стоит соблюдать несколько правил. Во-первых, ходить нужно в крупные или сетевые кафе и рестораны, где питаются местные жители. Во-вторых, отказывайтесь от напитков со льдом, воды из кувшинов и другой воды непонятного происхождения. В этой стране есть высокий риск кишечных инфекций, поэтому питайтесь только проверенной пищей и пейте бутилированную воду.

Инфекции