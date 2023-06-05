Повышение налогов в Египте: как это затронет туристов

На прошлой неделе парламент Египта принял пакет поправок, которые предусматривают повышение налогов.

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О том, в какой степени изменения могут коснуться туристов, – в материале "Рамблера".

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Продукты питания

Правительство планирует ввести 10% налог на так называемые предметы роскоши. К ним в том числе отнесены икра, креветки, алкогольные напитки, шоколад и обжаренный кофе.

"На египетском рынке нет большого спроса на вино, икру, лосося или сыр рокфор, поэтому налоги на роскошь не будут "провокационными", в отличие от того, что было бы, если бы они касались рыбы, курицы или других продуктов питания большинства потребителей" – так возможные последствия инициативы прокомментировали в парламенте.

Речь идет об импортируемых товарах. Однако, как правило, вышеуказанные продукты питания представлены в премиальных отелях и пользуются у отдыхающих особой популярностью. В этой связи предполагается, что устанавливаемый налог коснется не только жителей страны, но и путешественников, желающих испытать гастрономическое удовольствие.

Duty-free

Товары в duty-free, стоимость которых превышает 5 долларов, предлагается облагать дополнительным 3% налогом (при этом не менее 1,5 доллара за одну позицию). Закупаться сувенирами в аэропорту станет менее выгодно, поэтому не будет лишним заранее продумать места для приобретения памятных подарков родственникам и друзьям.

Развлечения

Новые сборы грозят и сфере развлечений: от 5% до 20% будет взиматься за входные билеты в театры, кинотеатры, парки, клубы. Дайверам тоже придется доплатить в государственную казну за погружение в воду и необходимое для этого процесса снаряжение. Сафари, вероятно, не станет исключением: искателям единения с дикой природой и новых приключений потребуется уплатить налог в размере 10% от стоимости услуги.

Вступление в силу

На сегодняшний день поправки еще не действуют. После принятия законодательной инициативы парламентом она должна быть подписана главой государства, уточняют местные издания.