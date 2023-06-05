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Повышение налогов в Египте: как это затронет туристов

На прошлой неделе парламент Египта принял пакет поправок, которые предусматривают повышение налогов.

Повышение налогов в Египте: как это затронет туристов
© Unsplash

О том, в какой степени изменения могут коснуться туристов, – в материале "Рамблера".

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Продукты питания

Правительство планирует ввести 10% налог на так называемые предметы роскоши. К ним в том числе отнесены икра, креветки, алкогольные напитки, шоколад и обжаренный кофе.

"На египетском рынке нет большого спроса на вино, икру, лосося или сыр рокфор, поэтому налоги на роскошь не будут "провокационными", в отличие от того, что было бы, если бы они касались рыбы, курицы или других продуктов питания большинства потребителей" – так возможные последствия инициативы прокомментировали в парламенте.

Речь идет об импортируемых товарах. Однако, как правило, вышеуказанные продукты питания представлены в премиальных отелях и пользуются у отдыхающих особой популярностью. В этой связи предполагается, что устанавливаемый налог коснется не только жителей страны, но и путешественников, желающих испытать гастрономическое удовольствие.

Duty-free

Товары в duty-free, стоимость которых превышает 5 долларов, предлагается облагать дополнительным 3% налогом (при этом не менее 1,5 доллара за одну позицию). Закупаться сувенирами в аэропорту станет менее выгодно, поэтому не будет лишним заранее продумать места для приобретения памятных подарков родственникам и друзьям.

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Развлечения

Новые сборы грозят и сфере развлечений: от 5% до 20% будет взиматься за входные билеты в театры, кинотеатры, парки, клубы. Дайверам тоже придется доплатить в государственную казну за погружение в воду и необходимое для этого процесса снаряжение. Сафари, вероятно, не станет исключением: искателям единения с дикой природой и новых приключений потребуется уплатить налог в размере 10% от стоимости услуги.

Вступление в силу

На сегодняшний день поправки еще не действуют. После принятия законодательной инициативы парламентом она должна быть подписана главой государства, уточняют местные издания.

Соответственно, если сейчас вы отдыхаете на египетском курорте, нет повода для расстройства.

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