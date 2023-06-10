4 правила французского этикета, о которых не знают туристы

Французы – удивительный народ, поведение и привычки которого окутаны массой стереотипов. Какие-то из них не имеют ничего общего с реальностью, а иные – абсолютная правда.

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В частности, существуют правила французского этикета, которые для французов являются основой основ. При этом туристы с этими правилами зачастую не знакомы и потому нередко попадают в нелепые ситуации.

Подробнее о ключевых правилах французского этикета – в материале "Рамблера".

Меньше – лучше

Отправляясь в гости к знакомому французу, не рассчитывайте увидеть стол, который будет ломиться от яств. Французы не из тех народов, кто проведет весь вечер у плиты, чтобы удивить гостей. Если вам и предложат перекусить, то скорее всего в меню будут блюда, сделанные на скорую руку – легкий салат, брускетты и сырная тарелка.

Разговоры о здоровье – табу

В культуре любого народа есть темы, которые не принято обсуждать в обществе. Где-то обходят стороной тему денег, где-то даже с близкими друзьями не обсуждают личную жизнь, а для французов табуированной темой является тема здоровья. Причем не только физического, но и эмоционального. Для непринужденной беседы с местными выбирайте более легкие темы: погода, искусство, еда или мода.

Спокойствие

В семейном кругу французы могут быть весьма эмоциональны, но в общественных местах им свойственны спокойствие и сдержанность. Вот почему, выясняя отношения посреди улицы или громко разговаривая в ресторане, вы наверняка столкнетесь с раздраженными взглядами местных жителей.

Непринужденный стиль

Франция – страна, которая неизменно ассоциируется с модными бутиками, роскошной одеждой и именитыми модельерами. Однако французы и француженки не гонятся за модными трендами и не стремятся выглядеть безупречно. Напротив, небрежность в образе – часть их знаменитого шарма.