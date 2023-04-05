Эксперт рассказала о главном минусе многих туристов

Отсутствие здравого смысла — негативная черта, свойственная абсолютному большинству авиапассажиров. Об этом эксперт по этикету Жаклин Уитмор рассказала Fox News.

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По словам Уитмор, во время путешествий важно с уважением относиться к личному пространству. В частности, не стоит брать с собой еду с резким запахом.

Помимо этого, следует оставаться в обуви или, как минимум, не задевать босыми ногами попутчиков. Специалист отметила, что обратное поведение не только неприятно, но и антисанитарно.

В случае, когда один человек хочет поменяться сиденьями с другим, обязательно нужно заблаговременно убедиться, что места одинаковые и никто не останется в минусе. Уитмор также отметила, что не стоит разговаривать с людьми, которые надели наушники или работают за ноутбуком: они явно не хотят, чтобы с ними общались.