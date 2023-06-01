Почему в Австралии мало людей и никто не живет в центре материка

Площадь Австралии сопоставима с площадью Европы – 7,7 миллионов квадратных километров и 10,5 миллионов, соответственно. При этом в Австралии проживает всего 26 миллионов человек, и она входит в число стран с наименьшей плотностью населения – 3,4 человека на квадратный километр.

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Население материка в основном сосредоточено на побережье. При этом центральная часть континента пустует.

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Подробнее о том, почему огромная площадь Австралии остается без внимания – в материале "Рамблера".

Большая часть Австралии относится к пустынному климату. Из-за засушливости 85% населения страны живет в радиусе 50 километров от побережья. При этом 80% из них проживают на восточной стороне, где чаще выпадают осадки.

Однако важно отметить, что лишь 20% материка непригодны для жизни, а 40% являются непригодными по человеческим стандартам.

Лишь 6,5% Австралии покрыты почвой, которая пригодна для земледелия. Но если вспомнить о том, что Австралия – крупная страна, выяснится, что ее плодородная часть сопоставима по размеру с Францией. Неудивительно, что 70% продуктов, которые выращиваются в Австралии, экспортируют за рубеж. Но вновь возникает вопрос – почему при наличии плодородной почвы и приемлемого климата здесь живет так мало людей?

Небольшая численность населения Австралии в первую очередь связана с медленным процессом миграции. Дело в том, что изначально на материке проживали только мигранты из Великобритании. Спустя время Соединенное Королевство открыло границы для других европейцев, но из-за удаленности Австралии от других материков люди чаще предпочитали мигрировать в США или Канаду – это было и быстрее, и дешевле.

Основная причина, по которой австралийцы не осваивают центральную часть материка – малочисленное население. Австралийцы не видят смысла в том, чтобы уходить вглубь континента, просто потому, что в этом нет необходимости.