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Правда ли, что в Австралии повсюду пауки: видео

Когда разговор заходит об Австралии, большинство людей моментально представляют себе города, усыпанные самыми ужасающими представителями флоры и фауны.

Как-то так сложилось, что именно в этой точке планеты собрались и впрямь почти все самые ядовитые и пугающие насекомые, рептилии и прочие прелести.

Однако действительно ли находиться в этой стране опасно и страшно? В социальной сети TikTok "Рамблер" обнаружил видеоролик на странице пользовательницы с ником @hey__alexandra. Девушка проживает на этом континенте и рассказала от первого лица, как там на самом деле обстоят дела с пауками.

Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о местах в Абхазии, в которых захватывает дух.

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