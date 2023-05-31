Чем опасно восхождение на Эверест для туристов

Все большую популярность набирает опасный вид туризма – покорение горных вершин. Все чаще на такие подвиги пытаются пойти вовсе не подготовленные профессиональные альпинисты, а просто любители острых ощущений, активного отдыха и адреналина.

© Unsplash

Конечно, восхождение на вершины трудно назвать отдыхом, но некоторым туристам такой вид времяпровождения доставляет огромное удовольствие. Однако стоит понимать, что он также требует определенной, качественной и длительной подготовки. В первую очередь к такому отпуску должен быть готов организм.

Видео дня

Одной из самых популярных и опасных вершин для восхождения является самая высокая точка на Земле – гора Эверест (Джомолунгма), расположенная в Гималаях на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай).

Любой профессиональный альпинист знает, что подняться на вершину тогда, когда вам этого захотелось, невозможно. Дело в том, что восхождение допустимо только во время так называемого "погодного окна". Это период установившейся хорошей погоды до того, как к Эвересту придут ветра, движущиеся из тропиков к экватору (муссоны). Эти "погодные окна" случаются лишь дважды в год: в мае и в ноябре.

Хоть это и является удовольствием не из дешевых, всего на Эверест было совершено более десяти тысяч восхождений. Однако не все смогли вернуться после покорения самой высочайшей точки планеты. Более трехсот жизней унесла эта вершина. Не все тела были в итоге обнаружены, а обстоятельства гибели многих людей до сих пор остаются неизвестными.

Самой большой опасностью являются лавины, сшибающий с ног ветер, обвалы льда, особенности высокогорного давления и влияния на человеческий организм. Далеко не каждому под силу выдержать не только физические, но и атмосферные нагрузки, с которыми приходится столкнуться при восхождении.

Также стоит учитывать, что в любой момент может подвести оборудование, которое необходимо для поддержания нормального уровня кислорода, – возможно обморожение клапанов на баллоне, как это уже случалось ранее. Известны случаи, когда люди совершали восхождение без кислородных масок, но их единицы и, к сожалению, не все они закончились успешно.

Если вдруг восхождение на Эверест является вашей мечтой, к подготовке стоит подойти очень серьезно. Необходимо более чем за полгода начать готовить организм и сердце к предстоящим сосудам, обзавестись надежным оборудованием, выбрать верное время для восхождения и профессиональных проводников.