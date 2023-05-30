Отдых на природе: живописные места для кемпинга в Грузии
Кемпинг – отличная возможность отвлечься от городской суеты, напряженной работы и приевшегося быта. Возможно, поэтому данная разновидность туризма продолжает набирать обороты.
Отдых под открытым небом вдали от цивилизации имеет несколько полюсов. Он положительно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье. Щебетание птиц по утрам и захватывающие дух пейзажи расслабляют мозг, а активное времяпрепровождение на природе тонизирует мышцы.
Во время подобного путешествия можно научиться полезным навыкам. Например, как развести костер, приготовить еду без электрических удобств и ориентироваться в незнакомой обстановке. И даже если все эти умения не понадобятся вам в привычных реалиях, они придадут вам уверенности.
Наконец, кемпинг может стать отличным вариантом для сближения с людьми: с возлюбленными, друзьями, родственниками, коллегами. Отсутствие связи и электричества способствуют более активному общению, нежели в городе.
Грузия, в свою очередь, идеально подходит для кемпинга. Это страна с красивейшей природой, волшебными горными ландшафтами и благоприятным климатом. Местные жители славятся своим гостеприимством и радушием, поэтому в случае необходимости с радостью приходят на помощь туристам. В Грузии, помимо прочего, имеется развитая туристическая инфраструктура, в том числе и для любителей активного отдыха и уединения с природой.
"Рамблер" расскажет о живописных местах, которые могут стать идеальным вариантом для вашего отдыха.
Боржоми
Всем хорошо известный город, который не нуждается в рекламе. Он славится своим родником с минеральной водой, комфортной летней погодой и подснежниками.
Хуло
Здесь есть уютная, окутанная спокойствием деревушка под названием Таго. С высоты птичьего полета открываются волшебные виды на бескрайние горы.
Кобулети
Расположен на побережье Черного моря. Можно разместиться неподалеку от береговой линии и насладиться свежим морским воздухом либо углубиться в джунгли и найти максимально уединенное место.
Лагодехи
Славится своими достопримечательностями: Национальным парком, озерами Черных Скал и Мартоти, а также водопадами Ниносхеви и Рочо.