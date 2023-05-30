Отдых на природе: живописные места для кемпинга в Грузии

Кемпинг – отличная возможность отвлечься от городской суеты, напряженной работы и приевшегося быта. Возможно, поэтому данная разновидность туризма продолжает набирать обороты.

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Отдых под открытым небом вдали от цивилизации имеет несколько полюсов. Он положительно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье. Щебетание птиц по утрам и захватывающие дух пейзажи расслабляют мозг, а активное времяпрепровождение на природе тонизирует мышцы.

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Во время подобного путешествия можно научиться полезным навыкам. Например, как развести костер, приготовить еду без электрических удобств и ориентироваться в незнакомой обстановке. И даже если все эти умения не понадобятся вам в привычных реалиях, они придадут вам уверенности.

Наконец, кемпинг может стать отличным вариантом для сближения с людьми: с возлюбленными, друзьями, родственниками, коллегами. Отсутствие связи и электричества способствуют более активному общению, нежели в городе.

Грузия, в свою очередь, идеально подходит для кемпинга. Это страна с красивейшей природой, волшебными горными ландшафтами и благоприятным климатом. Местные жители славятся своим гостеприимством и радушием, поэтому в случае необходимости с радостью приходят на помощь туристам. В Грузии, помимо прочего, имеется развитая туристическая инфраструктура, в том числе и для любителей активного отдыха и уединения с природой.

"Рамблер" расскажет о живописных местах, которые могут стать идеальным вариантом для вашего отдыха.

Боржоми

Tiniko Dzadzamia / Flickr

Всем хорошо известный город, который не нуждается в рекламе. Он славится своим родником с минеральной водой, комфортной летней погодой и подснежниками.

Хуло

Yasuhiro Kojima / commons.wikimedia.org

Здесь есть уютная, окутанная спокойствием деревушка под названием Таго. С высоты птичьего полета открываются волшебные виды на бескрайние горы.

Кобулети

გრიგოლ / commons.wikimedia.org

Расположен на побережье Черного моря. Можно разместиться неподалеку от береговой линии и насладиться свежим морским воздухом либо углубиться в джунгли и найти максимально уединенное место.

Лагодехи

Paata vardanashvili / commons.wikimedia.org