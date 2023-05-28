Почему туристам стоит обязательно посетить турецкий Измир

Когда вы думаете о больших городах Турции, вы, вероятно, сразу вспоминаете Стамбул, а затем столицу государства Анкару. Конечно, это два фантастических города, которые стоит добавить в список направлений, но это далеко не единственные варианты — еще одно отличное место для посещения в Турции — город Измир.

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Измир — фантастический, молодой, яркий и модный город, история которого таится за каждым углом. Расположенный на побережье Эгейского моря, Измир также очень красив. Как насчет того, чтобы насладиться поездкой на конной повозке вдоль набережной? В Измире это возможно!

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Еще во времена античности Измир был известен как Смирна. Как и большая часть Турции, она на протяжении многих лет переходила из рук в руки различных империй, включая греков, армян, римлян и османов.

В Измире вы найдете большой аутентичный город с хорошими возможностями для шоппинга и насыщенную ночную жизнь."Рамблер" расскажет, что посмотреть в Измире.

Чем заняться в Измире

Измир определенно стоит добавить в свой маршрут по Турции! Вот пять причин почему:

Во-первых , город может многое предложить с точки зрения истории и культуры. Есть много музеев и исторических мест для посещения, а также традиционные турецкие рестораны и кафе.

Во-вторых , пейзажи очень красивые. Измир расположен на берегу Эгейского моря, поэтому есть много возможностей насладиться прекрасными видами в расслабленной и естественной обстановке.

В-третьих, это рай для покупателей. Мы обнаружили, что шоппинг и базары здесь гораздо менее пугающие, в Стамбуле. Здесь выбирать специи и рахат лукум можно без лишнего давления продавцов.

Измир — отличное место для отдыха. Есть что-то в средиземноморской атмосфере, что заставляет вас чувствовать себя непринужденно.

Чем заняться в Измире

Часовая башня Измира

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Эта башня с часами, построенная в 1901 году, была воздвижена в честь 25-летия правления Абдулхамида II и расположена в районе Конак. Его типичный османский стиль завораживает туристов.

Вокруг башни с часами стоятчетыре фонтана, которые настолько знаковые, что были напечатаны на старой банкноте в 500 лир (которая больше не находится в обращении).

Измирский парк культуры

Kültürpark — общественный парк, расположенный в центральном районе Измира. Это один из крупнейших парков города площадью более 35 га. Парк был открыт для публики в 1971 году и с тех пор стал популярным местом отдыха местных жителей и гостей города.

В парке есть велосипедные прогулки, пешеходные дорожки, спортивные площадки, место для пикника и игровые площадки. В Kültürpark в течение года также проводятся различные культурные мероприятия, такие как концерты и фестивали.

Кемералты Чаршисы

Одна из главных достопримечательностей Измира, это фантастическая торговая улица Kemeralti Carsisi с рыночными прилавками и крытым базаром.

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Измирский археологический и этнографический музей

В музее вы найдете бесчисленное количество интересных артефактов , многие из которых относятся к греческой и римской эпохам и бронзовому веку. Это одно из главных дел в Измире для любителей истории и культуры.

Музей искусства и скульптуры

Агора — музей под открытым небом. Это один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся древних памятников в этом районе. Агора была центром общественной жизни в древние времена в Измире. Это был рынок, где покупали и продавали товары, а также место, где люди собирались, чтобы общаться, учиться и обсуждать.

Здесь есть статуи и другие сооружения, которые хорошо сохранились. Агору обязательно нужно посетить всем, кто интересуется древней историей или археологией.

Вы можете свободно гулять среди руин, что позволит вам впитать историю этого прекрасного места в своем собственном темпе.

Кроме того, недалеко от Измира вы найдете Эфес. Там есть руины рыночной площади, где жили греки и римляне.

Пирс Конак

Конак — это приморский район Измира, а пирс Конак — одно из самых популярных туристических направлений в Измире. Это длинный пирс, уходящий в Эгейское море, с которого открывается потрясающий вид на городской пейзаж и побережье.

Пирс — прекрасное место, чтобы прогуляться и перекусить мороженым. Здесь замечательный вид на море и много местных ресторанов, где можно попробовать национальную и европейскую кухню, морепродукты и прочее.

Алсанджак

Алсанджак — оживленный и исторический район города Измир. Расположенный на набережной, он кишит магазинами, ресторанами и барами.

Алсанджак имеет долгую историю, восходящую к Османской империи. На самом деле, многие здания в этом районе представляют собой постройки османской эпохи, которые были тщательно сохранены. Это придает району неповторимую атмосферу.

Если вы ищете аутентичный турецкий опыт, Алсанджак — это то, что вам нужно. В этом очаровательном районе есть на что посмотреть и чем заняться, от оживленных улиц до исторических зданий.

Канатная дорога Балкова – Изулаш

Балкова — это жилой район, в котором кипит повседневная жизнь. Тем не менее, здесь также находится знаменитая канатная дорога, которая доставляет людей на гору Деде.

Как только вы доберетесь до вершины, вы сможете насладиться прохладительными напитками или устроить там пикник.