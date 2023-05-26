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5 фактов о Португалии, которые вводят в ступор приезжих

Португалия – удивительная страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Государство славится культурным наследием, уникальной природой, гостеприимством местных жителей и невероятными пляжами.

5 фактов о Португалии, которые вводят в ступор приезжих
© Unsplash

Однако есть несколько нюансов, которые озадачивают даже самых искушенных туристов.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Колбаса из крови

Португальцы питают особую слабость к колбасе, в которой практически нет мяса, но есть кровь и свиной жир. Такую колбасу именуют марселой и в каждом регионе ее готовят по своему рецепту.

Прием пищи – священный ритуал

Жуя пищу на ходу, вы наверняка столкнетесь с раздражением местных. Здесь такой подход к еде считается дурным тоном. Португальцы – сторонники размеренного образа жизни. Даже если местный купил сэндвич в фастфуд-ресторане, он непременно найдет уютное место, чтобы спокойно пообедать без суеты.

Gap year

Окончив школу, молодые люди не спешат подавать документы в университет. Большинство из них берут gap year – год отдыха, во время которого юноши и девушки познают себя и путешествуют.

Отсутствие туалетной бумаги

Во многих заведениях и отелях Португалии вы можете не найти туалетную бумагу. Вместо нее в уборных обычно устанавливают биде – по мнению португальцев, это более экологичный способ гигиены.

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Гарри Поттер – португалец

По крайней мере, в этом уверены многие местные. Дело в том, что с 1991 по 1993 год Джоан Роулинг преподавала английский язык в Порту. Именно здесь она вынашивала историю о Гарри Поттере и, по словам писательницы, придумала одну из любимых глав первой книги. Вот почему португальские гиды часто говорят о том, что Поттер "родился" в Порту.

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