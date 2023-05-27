5 секретных пляжей Испании, которые стоит посетить

Ла Барселонета, Плайя-де-Пальма, Леванте... список пляжей Испании можно продолжать бесконечно. Однако большая их часть является популярными среди туристов, поэтому позагорать в уединенном уголке и почитать книгу в тишине вам навряд ли удастся.

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Подборка не самых известных, но не менее красочных пляжей страны корриды и фламенко – в материале "Рамблер".

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Плайя-де-Азкорри, Гечо, Бискайя

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Находится недалеко от города Гечо, в окружении крутых скал и невероятной красоты дюн. Территория с мелким темным песком хорошо оборудована: здесь есть душевые, туалеты, питьевые фонтанчики. Он также имеет большую парковку и зону с играми для детей.

Путь до пляжа не самый легкий, но ради спокойствия и захватывающих видов стоит преодолеть препятствия.

Плайя де Бенихо, Тенерифе

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Горы сельского парка Анага в северо-восточной части Тенерифе на Канарских островах скрывают пляж в Бенихо от лишних глаз. Это место сюрреалистичной красоты окружено островами Роке Бенихо и Роке Ла Рападура. Черный песок придает ему некий магнетизм, притягательную и исключительную силу.

Стоит иметь в виду, что море здесь не самое неспокойное: местность известна своими сильными течениями.

Кала-д'Эс-Портиксол, Ибица

David de Mallorca / commons.wikimedia.org

Северное побережье Ибицы окружено небольшими бухтами. Здесь есть несколько рыбацких хижин, жители которых время от времени оставляют свой улов сушиться. Пляж окутан идиллической спокойной атмосфера, которой нельзя насладиться на популярных пляжах страны.

К сожалению, на Кала-д'Эс-Портиксол не так много комфортных для лежания мест, так как большая часть пляжа образована валунами. Однако уединенность райского уголка и его спокойствие все равно притягивают туристов.

Плайя-де-Эль-Мадеро, Льенкрес, Кантабрия

Armando Gonzalez Alameda / commons.wikimedia.org

Этот пляж представляет собой природный рай с дюнами, мелким песком и пышными скальными образованиями. Обилие скал усложняет доступ к пляжу, поэтому толпы туристов тут не встретить. К тому же, пляж омывают сильные волны, ради которых сюда отправляются самые смелые искатели приключений.

Даже если вы не рискнете погружаться в воду, виды не оставят вас равнодушными.

Плайя-де-ла-Бальота, Льянес, Астурия

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Остров Баллота находится недалеко от побережья Астурии. На этом живописном пляже посетители могут купаться и заниматься подводной охотой. С учетом мощных волн также рекомендуется соблюдать осторожность. В любом случае, здесь приятно прогуляться по береговой линии и почувствовать себя окруженным потрясающей красотой испанского побережья Кантабрии.