Чем отличаются «отели для взрослых» от обычных

Наверняка при бронировании отеля на популярных курортах вы обращали внимание на то, что теперь можно приехать в «отель для взрослых» и отдохнуть там. Это действительно отель, где нет детей. Как правило, заселиться туда можно с определенного возраста, обычно с 16, 18 лет или с 21 года.

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В материале “Рамблера” — о том, чем отличаются такие отели от обычных. Существует три разных концепции отелей, куда пускают только взрослых людей. Разберемся подробнее в каждой из них.

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Тусовочные

В такие отели обычно пускают тех, кому уже исполнилось 16 лет. Они идеально подойдут для тех, кто хочет устроить тусовочный марафон на несколько дней. Ночью здесь не смолкает музыка, а ранним утром вы не найдете ни одного человека на пляже или у бассейна — все отсыпаются после бурной ночи.

К полудню отель снова оживает и устраивает пенные вечеринки и дневные дискотеки. Каждый день завершается одной большой вечеринкой. На территории отеля организовывают несколько танцполов с разной музыкой, а в барах подают алкоголь и снеки. Этот отель точно не подойдет для семейного отдыха.

Тихие и комфортные

Такие отели предлагают дорогой отдых для статусных и взрослых постояльцев. Он напоминает санаторий, но гораздо более люксовый. В расписание входят спа-процедуры, диетическое питание и консультации врачей. И конечно же, пляжный отдых. Вечером здесь предлагается ресторан а-ля карт с кухней разных народов мира и бар с алкогольными напитками.

Также сервис отличается тем, что здесь царит спокойная и размеренная атмосфера, персонал ненавязчив, а в самом отеле отдыхает очень мало людей. Поэтому здесь тихо, спокойно и можно уединиться.

Романтические