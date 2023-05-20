Куда поехать отдыхать без визы в 2023 году: 8 направлений для россиян

Иногда нет возможности запланировать отпуск заранее, поэтому список стран, куда можно поехать, сильно сокращается. Но даже если времени на сборы и оформление всех документов катастрофически не хватает, всегда есть страны, куда можно поехать без визы. В 2023 году россиянам доступны различные интересные места, где можно получить массу впечатлений и отдохнуть от повседневной суеты.

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«Рамблер» предлагает подборку стран, куда можно полететь без визы.

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Турция

Турция - одно из самых популярных направлений для российских туристов. Страна находится на пересечении двух континентов, поэтому здесь можно насладиться как европейской, так и азиатской культурой. Также Турция славится своими пляжами, термальными источниками, богатой кухней и историческими достопримечательностями.

Египет

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Египет - это страна фараонов, пирамид и солнца. Здесь можно посетить древние храмы, где проходили религиозные обряды, а также побывать на курортах на берегу Красного моря. Египет также славится своей кухней и гостеприимством местных жителей.

Тунис

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Тунис - это еще одна африканская страна, где можно отдохнуть без визы. Здесь можно насладиться песчаными пляжами, историческими достопримечательностями и национальной кухней. Также стоит обратить внимание на тунисские базары, где можно купить различные сувениры.

Марокко

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Марокко - это страна в Северной Африке, которая славится своими красивыми городами, пустынями и горными массивами. Здесь можно посетить крепость Айт-Бен-Хадду, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также прогуляться по узким улочкам Марракеша и посетить многочисленные рынки.

Доминиканская Республика

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Доминиканская Республика - это карибский остров, который славится своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и живописными лагунами. Здесь можно попробовать национальную кухню и насладиться различными видами водного спорта.

Ямайка

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Ямайка - это еще один карибский остров, который славится своими белоснежными пляжами, зелеными горами и яркой культурой. Здесь можно попробовать местные блюда, послушать регги и посетить дом-музей Боба Марли.

Мексика

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Мексика - это страна с богатой историей и культурой, где можно посетить многочисленные древние храмы и пирамиды, а также насладиться красивыми пляжами на берегу Тихого океана. Здесь также стоит попробовать местную кухню, особенно такие блюда, как тамалес и гуакамоле.

Южная Корея

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