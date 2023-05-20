$79.91-0.1386.28-0.22

Куда поехать отдыхать без визы в 2023 году: 8 направлений для россиян

Иногда нет возможности запланировать отпуск заранее, поэтому список стран, куда можно поехать, сильно сокращается. Но даже если времени на сборы и оформление всех документов катастрофически не хватает, всегда есть страны, куда можно поехать без визы. В 2023 году россиянам доступны различные интересные места, где можно получить массу впечатлений и отдохнуть от повседневной суеты.

Куда поехать отдыхать без визы в 2023 году: 8 направлений для россиян
© unsplash.com

«Рамблер» предлагает подборку стран, куда можно полететь без визы.

Видео дня

Турция

Турция - одно из самых популярных направлений для российских туристов. Страна находится на пересечении двух континентов, поэтому здесь можно насладиться как европейской, так и азиатской культурой. Также Турция славится своими пляжами, термальными источниками, богатой кухней и историческими достопримечательностями.

Египет

unsplash.com

Египет - это страна фараонов, пирамид и солнца. Здесь можно посетить древние храмы, где проходили религиозные обряды, а также побывать на курортах на берегу Красного моря. Египет также славится своей кухней и гостеприимством местных жителей.

Тунис

unsplash.com

Тунис - это еще одна африканская страна, где можно отдохнуть без визы. Здесь можно насладиться песчаными пляжами, историческими достопримечательностями и национальной кухней. Также стоит обратить внимание на тунисские базары, где можно купить различные сувениры.

Марокко

unsplash.com

Марокко - это страна в Северной Африке, которая славится своими красивыми городами, пустынями и горными массивами. Здесь можно посетить крепость Айт-Бен-Хадду, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также прогуляться по узким улочкам Марракеша и посетить многочисленные рынки.

Доминиканская Республика

unsplash.com

Доминиканская Республика - это карибский остров, который славится своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и живописными лагунами. Здесь можно попробовать национальную кухню и насладиться различными видами водного спорта.

Ямайка

unsplash.com

Ямайка - это еще один карибский остров, который славится своими белоснежными пляжами, зелеными горами и яркой культурой. Здесь можно попробовать местные блюда, послушать регги и посетить дом-музей Боба Марли.

Мексика

unsplash.com

Мексика - это страна с богатой историей и культурой, где можно посетить многочисленные древние храмы и пирамиды, а также насладиться красивыми пляжами на берегу Тихого океана. Здесь также стоит попробовать местную кухню, особенно такие блюда, как тамалес и гуакамоле.

Южная Корея

unsplash.com

Южная Корея - это страна, которая стала очень популярной у российских туристов за последние несколько лет. Здесь можно посетить многочисленные храмы и дворцы, насладиться местной кухней и попробовать национальные напитки, такие как сочу и макголли. Также стоит обратить внимание на современные технологии и инновации, которые развиваются в Южной Корее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий