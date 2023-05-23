Анкара: 5 причин посетить столицу Турции

Наиболее популярными туристическими направлениями Турции считаются Стамбул, Анталья, Белек и Бодрум. "Рамблер" расскажет, почему стоит обратить внимание на столицу страны, и чем она привлекательна.

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Можно узнать все об основании страны

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Турецкая Республика была основана в 1923 году Кемалем Ататюрком, революционным государственным деятелем, писателем и первым президентом страны. Правитель важен для турецкого народа, особенно для жителей Анкары, так как именно он провозгласил ее столицей Турции. Его наследие возвышается над городом в виде Национального музея Храма Ататюрка (другое название – Аныткабир). В нем располагается гробница деятеля, которая является одной из главных достопримечательностей столицы. Гробница и мемориал, расположенные на площади 750 000 квадратных метров, представляют собой впечатляющее зрелище.

Красивые парки

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Анкара утопает в зелени, и это делает ее идеальным местом для вечерней прогулки или послеобеденного отдыха от насыщенных экскурсионных маршрутов. Самый известный парк Анкары – Молодежный. Пышные деревья, яркие цветы различных видов порадуют ваши глаза. К тому же, здесь немало тенистых мест, где можно укрыться от турецкого солнца и побыть наедине с собой. На территории находится Муниципальный театр Анкары и детский парк, который является отличным местом для семейных прогулок.

Парк 50-летия – еще одна красивейшая зона Анкары. На площади 50 000 квадратных метров расположились роскошные сады с водопадами, кафе с местной вкуснейшей едой и многочисленные игровые площадки.

Рай для гурманов

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Столицу также стоит посетить ради гастрономического наслаждения. Несмотря на то, что Анкара не имеет выхода к морю, здесь вы найдете множество заведений со свежайшими морепродуктами. Нельзя не отведать и прославленный мезе, а также блюда с хумусом, фалафелем, жареными овощами, соусами на основе йогурта и свежеиспеченным хлебом. На десерт: пахлава, пропитанная сиропом, молочный пудинг и бодрящий кофе по-турецки. Голодным здесь сложно остаться.

Мало туристов

Если более популярный для туристов Стамбул посещают около 1,2 миллиона человек в месяц, то Анкара, как правило, принимает в гости относительно скромные 56 000 посетителей. Такая статистика делает столицу отличным местом для путешественников, которые любят исследовать новые просторы, но предпочитают делать это вдали от толпы. К тому же, это обстоятельство влияет на ценообразование: здесь можно снять отель и поужинать за меньшие деньги, нежели в Стамбуле.

Центр исполнительских искусств

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