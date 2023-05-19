Наедине с собой: 3 уединенных пляжа Турции для тихого отдыха
Как правило, пляжный отдых в Турции ассоциируется с толпами туристов, занятыми еще до восхода солнца шезлонгами, шумными вечеринками и не менее громкими компаниями.
На самом же деле страна богата уединенными пляжами, на которых можно спокойно позагорать, искупаться, почитать книгу в тишине и перевести дух. "Рамблер" расскажет о трех таких турецких райских уголках.
Пляж Патара, долина Ксантос
Песчаный пляж Патары принято – один из самых длинных и непрерывных в Средиземноморье. Малолюдный, просторный, с чистым песком и комфортным входом в прозрачное неглубокое море, он притягивает путешественников со всего мира.
Не пугайтесь, если в разгар сезона у входа на пляж застанете скопления туристов: продвигаясь на северо-запад, вы найдете уединенное место для отдыха.
Стоит учитывать, что вместо гор здесь раскинулись песчаные дюны. Поэтому море в этой местности не самое спокойное. С другой стороны, оно идеально подойдет серфингистам.
Пляж Кабак, Ликийская дорога
Спокойная деревенская местность – отличный вариант для побега от туристов. Отдыхающие приезжают сюда, чтобы расслабиться в деревянных хижинах и бунгало, расположенных в сосновой долине за пляжем. Спокойное сапфировое чистое море, свежий сосновый воздух, горы и бухты обеспечат полноценное уединение с природой.
Из-за растительности здесь обитают комары, так что не будет лишним предварительно закупиться средствами защиты от надоедливых насекомых.
Пляж Чиралы, Бирюзовое побережье
Этот длинный песчаный пляж, окруженный зелеными цитрусовыми рощами, пальмами, олеандрами и тутовыми деревьями, создает ощущение тропического острова, которое кажется несовместимым с более типичными засушливыми участками турецкого побережья. Считается одним из лучших пляжей в Турции.
Здесь можно не только принимать солнечные ванны, но и прогуляться по пляжу к руинам древнего Олимпа.
Живописный пляж Чиралы – экологически чистое место, заповедник, охраняемый Всемирным фондом дикой природы. И не спроста: ежегодно летом сюда приплывают всем известные черепахи Каретта и откладывают яйца. В этой связи необходимо быть осторожным, смотреть под ноги и не освещать пляж ночью во время сезона гнездования логгерхедов.