5 причин поехать на отдых в Египет
В 1001tur.ru перечислили 5 основных причин, почему стоит отправиться в Египет.
1. Достопримечательности. Египет - древнейшее государство с богатым историческим и культурным наследием. Особенно туристов впечатляют Долина царей в Луксоре, пирамиды Гизы, постройки в Александрии и др.
2. Теплый климат. Многих туристов привлекает возможность отдыхать в стране круглый год. Даже зимой температура воздуха в редких случаях опускается ниже +20 °C.
3. Отличные пляжи с возможностью занятий дайвингом и другими водными видами спорта. Здесь также уникальная морская фауна.
4. Разнообразные развлечения, включая посещение деревни бедуинов, джип-тур по пустыне, посещение Национального музея в Каире и др.
5. Уникальная природа, включая Цветной каньон, известняковые образования в Белой пустыне, национальные парки и др.