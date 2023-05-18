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5 причин поехать на отдых в Египет

В 1001tur.ru перечислили 5 основных причин, почему стоит отправиться в Египет.

5 причин поехать на отдых в Египет
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1. Достопримечательности. Египет - древнейшее государство с богатым историческим и культурным наследием. Особенно туристов впечатляют Долина царей в Луксоре, пирамиды Гизы, постройки в Александрии и др.

2. Теплый климат. Многих туристов привлекает возможность отдыхать в стране круглый год. Даже зимой температура воздуха в редких случаях опускается ниже +20 °C.

3. Отличные пляжи с возможностью занятий дайвингом и другими водными видами спорта. Здесь также уникальная морская фауна.

4. Разнообразные развлечения, включая посещение деревни бедуинов, джип-тур по пустыне, посещение Национального музея в Каире и др.

5. Уникальная природа, включая Цветной каньон, известняковые образования в Белой пустыне, национальные парки и др.

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