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Привычки европейцев на отдыхе, которые кажутся варварскими

Европейцы представляют себе отдых на море по-другому. Если мы привыкли использовать от отпуска все, то они часто отдыхают и не переживают, что не смогли осмотреть какие-то достопримечательности.

Привычки европейцев на отдыхе, которые кажутся варварскими
© Unsplash

О том, какие привычки европейцев могут показаться для россиян варварскими, — в материале “Рамблера”.

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Экономия на всем

Если мы привыкли копить деньги на отпуск, а потом тратить все, чтобы порадовать себя, то европейцы делают по-другому. Они серьезно экономят на отдыхе и не делают непредвиденные покупки. Часто они едут с заранее запланированным бюджетом на каждое развлечение: начиная от парков аттракционов и заканчивая ресторанами. Довольно часто европейцы используют на отдыхе купоны или специальные приложения, которые позволяют экономить на экскурсиях и развлечениях. Это остается довольно распространенной практикой на курортах Европы.

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Бассейн вместо моря

Большинство европейцев живут в странах с выходом к морю, поэтому для них проехать пару часов на машине — не проблема. Иногда они приезжают на побережье на выходные, поэтому для них отдых на пляже не такой ценный, как для жителей мегаполисов в России. Они часто лежат у бассейна и попивают коктейли, так как там чище, нет морских животных и ловит беспроводной интернет. По мнению иностранцев, отдыхать в бассейне гораздо комфортнее, чем они и занимаются на протяжении всего отдыха.

На отдыхе только майки и шорты

Европейцы никогда не возьмут с собой в отпуск праздничные комплекты одежды, рубашки, платья и туфли на каблуках. Даже в дорогой ресторан они пойдут в майке и шортах, а все потому что они в отпуске. Они не считают, что в отпуск нужно брать красивую одежду, делать укладку и краситься вообще. Поэтому у иностранцев создается впечатление о том, что они не следят за собой. На самом деле, европейцы на отдыхе всегда довольно расслаблены, поэтому не считают нужным наряжаться, делать прически и макияж, а одеваются так, как им комфортно. Возможно, этому стоит поучиться, так как иногда люди на отдыхе выглядят чересчур вычурно. И это приковывает внимание, но не всегда оставляет положительное впечатление.

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