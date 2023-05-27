Привычки европейцев на отдыхе, которые кажутся варварскими

Европейцы представляют себе отдых на море по-другому. Если мы привыкли использовать от отпуска все, то они часто отдыхают и не переживают, что не смогли осмотреть какие-то достопримечательности.

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О том, какие привычки европейцев могут показаться для россиян варварскими, — в материале “Рамблера”.

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Экономия на всем

Если мы привыкли копить деньги на отпуск, а потом тратить все, чтобы порадовать себя, то европейцы делают по-другому. Они серьезно экономят на отдыхе и не делают непредвиденные покупки. Часто они едут с заранее запланированным бюджетом на каждое развлечение: начиная от парков аттракционов и заканчивая ресторанами. Довольно часто европейцы используют на отдыхе купоны или специальные приложения, которые позволяют экономить на экскурсиях и развлечениях. Это остается довольно распространенной практикой на курортах Европы.

Бассейн вместо моря

Большинство европейцев живут в странах с выходом к морю, поэтому для них проехать пару часов на машине — не проблема. Иногда они приезжают на побережье на выходные, поэтому для них отдых на пляже не такой ценный, как для жителей мегаполисов в России. Они часто лежат у бассейна и попивают коктейли, так как там чище, нет морских животных и ловит беспроводной интернет. По мнению иностранцев, отдыхать в бассейне гораздо комфортнее, чем они и занимаются на протяжении всего отдыха.

На отдыхе только майки и шорты