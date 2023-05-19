Как бюджетно попасть из Грузии в Турцию без перелета

С открытием прямых рейсов из России в Грузию у российских туристов появилось много новых опций для увлекательных путешествий. "Рамблер" расскажет, как за одну поездку бюджетно посетить сразу две живописные страны.

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Прилетев в Тбилиси из России, вам обязательно будет, чем заняться: прогулки по старому городу, бесконечное число концептуальных кафе и ресторанов с живописными видами, древние храмы, поездки в Мцхету, Казбеги и Кахетию.

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Однако, путешествие Грузию можно продлить поездкой в Турцию даже без перелета. Для этого можно взять билеты на электричку или автобус до черноморского побережья страны - города Батуми.

В Батуми можно остаться на пару дней, чтобы насладиться необыкновенными городскими пейзажами и морскими закатами, сходить в Батумский ботанический сад, позагорать на пляже и попробовать Аджарский хачапури прямо на его исторической родине.

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Из Батуми же добраться до Турции очень просто — меньше чем за час на такси или автобусе можно добраться до грузинско-турецкой границы. Таможню для россиян пройти будет просто — без виз, предъявив только заграничный паспорт. Так, без труда вы окажетесь на территории Турции.

Ближайший большой город к границе — Трабзон — город на северо-востоке Турции, расположенный на берегу Черного моря. Весной здесь становится теплее, средняя температура воздуха в апреле составляет около +13 градусов по Цельсию, а в мае уже +17 градусов.

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В это время года цветут многие растения, включая магнолии, азалии и рододендроны. Также весной можно попробовать местные фрукты и овощи, гранаты и свежую зелень. В Трабзоне также можно посетить множество исторических достопримечательностей, включая замки, мечети и музеи. Так как в Трабзоне исторически жили армяне и греки, здесь еще остались следы христианской культуры — туристам интересно будет погрузиться в историю города. Можно также съездит на экскурсии за город, например, посетить живописное озеро Узунгел.

Кроме того, в Трабзоне можно устроить разнообразный шоппинг — здесь много магазинов, винтажных лавок, сувенирных точек. В Трабзоне можно попробовать местную кухню, которая известна своими блюдами из свежей рыбы и морепродуктов.