В какие страны можно полететь на отдых без визы

Выбор страны для отпуска с каждым годом становится все труднее. "Рамблер" поговорил с экспертом в области туризма и узнал, в какие страны можно отправиться из России без визы.

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На первом месте среди стран, куда можно полететь без визы, по словам специалиста, находится Турция. Она популярна не только своим средеземноморским побережьем, но и эгейским, которое прекрасно подойдет тем, кто соскучился по Европе, так как это Турция нетипичная: с узкими улочками, белыми маленькими домиками и прочими атрибутами уютной атмосферы.

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Египет также находится в топе безвизовых стран. На Красном море можно заняться дайвингом, также есть возможность отправиться в Каир и Луксор, чтобы посетить исторические и живописные места страны.

Светлана Семина Эксперт по туризму

Без визы можно отправиться и в Арабские Эмираты. Да, летом там жарко, температура воздуха доходит до 40-50 градусов. Однако можно рассмотреть регион Индийского океана Фуджейра, где более мягкий климат и где будет комфортнее переносить жару.

Из безвизовых стран в этом году популярна Куба. Летом там разгар сезона, июнь-июль — прекрасные месяцы для посещения этой страны, к тому же сейчас туристам доступны прямые перелеты. Там можно посетить как основной остров, так и соседние небольшие острова. Куба удивит лазурным морем, доброжелательными, радушными и гостеприимными кубинцами. Цены на посещение этой страны ниже, чем на туры в Турцию или Египет.

Светлана Семина Эксперт по туризму

В топе безвизовых стран также находятся Мальдивы. Ошибочно полагать, что летом там будет дождливо. Сама путевка обойдется летом дешевле, чем зимой, так как летом Мальдивы предлагают хорошие скидки на проживание.

С пересадкой этим летом можно добраться до Черногории. Это направление также подойдет для тех, кто соскучился по Европе. Пересадка через Кувейт, виза не нужна, можно взять машину и посетить прекрасные локации, например, Бока Которскую бухту.

Еще одна безвизовая страна — Тайланд. Есть безвизовые перелеты, можно отправиться как на материк, так и на островную часть. Важно выбирать пляж в бухте и без волн.

Светлана Семина Эксперт по туризму