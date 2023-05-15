В какие страны можно полететь на отдых без визы
Выбор страны для отпуска с каждым годом становится все труднее. "Рамблер" поговорил с экспертом в области туризма и узнал, в какие страны можно отправиться из России без визы.
На первом месте среди стран, куда можно полететь без визы, по словам специалиста, находится Турция. Она популярна не только своим средеземноморским побережьем, но и эгейским, которое прекрасно подойдет тем, кто соскучился по Европе, так как это Турция нетипичная: с узкими улочками, белыми маленькими домиками и прочими атрибутами уютной атмосферы.
Египет также находится в топе безвизовых стран. На Красном море можно заняться дайвингом, также есть возможность отправиться в Каир и Луксор, чтобы посетить исторические и живописные места страны.
Без визы можно отправиться и в Арабские Эмираты. Да, летом там жарко, температура воздуха доходит до 40-50 градусов. Однако можно рассмотреть регион Индийского океана Фуджейра, где более мягкий климат и где будет комфортнее переносить жару.
Из безвизовых стран в этом году популярна Куба. Летом там разгар сезона, июнь-июль — прекрасные месяцы для посещения этой страны, к тому же сейчас туристам доступны прямые перелеты. Там можно посетить как основной остров, так и соседние небольшие острова. Куба удивит лазурным морем, доброжелательными, радушными и гостеприимными кубинцами. Цены на посещение этой страны ниже, чем на туры в Турцию или Египет.
В топе безвизовых стран также находятся Мальдивы. Ошибочно полагать, что летом там будет дождливо. Сама путевка обойдется летом дешевле, чем зимой, так как летом Мальдивы предлагают хорошие скидки на проживание.
С пересадкой этим летом можно добраться до Черногории. Это направление также подойдет для тех, кто соскучился по Европе. Пересадка через Кувейт, виза не нужна, можно взять машину и посетить прекрасные локации, например, Бока Которскую бухту.
Еще одна безвизовая страна — Тайланд. Есть безвизовые перелеты, можно отправиться как на материк, так и на островную часть. Важно выбирать пляж в бухте и без волн.
Сейшелы — также безвизовая страна. В это место можно долететь прямым рейсом. Страна порадует природными парками и пляжами, которые занесены в списки лучших в мире.