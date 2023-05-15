$79.10+1.9086.09+1.84

В какие страны можно полететь на отдых без визы

Выбор страны для отпуска с каждым годом становится все труднее. "Рамблер" поговорил с экспертом в области туризма и узнал, в какие страны можно отправиться из России без визы.

В какие страны можно полететь на отдых без визы
© Unsplash

На первом месте среди стран, куда можно полететь без визы, по словам специалиста, находится Турция. Она популярна не только своим средеземноморским побережьем, но и эгейским, которое прекрасно подойдет тем, кто соскучился по Европе, так как это Турция нетипичная: с узкими улочками, белыми маленькими домиками и прочими атрибутами уютной атмосферы.

Видео дня

Египет также находится в топе безвизовых стран. На Красном море можно заняться дайвингом, также есть возможность отправиться в Каир и Луксор, чтобы посетить исторические и живописные места страны.

Светлана Семина
Светлана СеминаЭксперт по туризму

Без визы можно отправиться и в Арабские Эмираты. Да, летом там жарко, температура воздуха доходит до 40-50 градусов. Однако можно рассмотреть регион Индийского океана Фуджейра, где более мягкий климат и где будет комфортнее переносить жару.

Из безвизовых стран в этом году популярна Куба. Летом там разгар сезона, июнь-июль — прекрасные месяцы для посещения этой страны, к тому же сейчас туристам доступны прямые перелеты. Там можно посетить как основной остров, так и соседние небольшие острова. Куба удивит лазурным морем, доброжелательными, радушными и гостеприимными кубинцами. Цены на посещение этой страны ниже, чем на туры в Турцию или Египет.

Светлана Семина
Светлана СеминаЭксперт по туризму

В топе безвизовых стран также находятся Мальдивы. Ошибочно полагать, что летом там будет дождливо. Сама путевка обойдется летом дешевле, чем зимой, так как летом Мальдивы предлагают хорошие скидки на проживание.

Выяснилось, сколько стоит отдых на Мальдивах весной

С пересадкой этим летом можно добраться до Черногории. Это направление также подойдет для тех, кто соскучился по Европе. Пересадка через Кувейт, виза не нужна, можно взять машину и посетить прекрасные локации, например, Бока Которскую бухту.

Еще одна безвизовая страна — Тайланд. Есть безвизовые перелеты, можно отправиться как на материк, так и на островную часть. Важно выбирать пляж в бухте и без волн.

Светлана Семина
Светлана СеминаЭксперт по туризму

Сейшелы — также безвизовая страна. В это место можно долететь прямым рейсом. Страна порадует природными парками и пляжами, которые занесены в списки лучших в мире.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий