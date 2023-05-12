4 правила поведения из разных стран, о которых не знают туристы

В незнакомой стране большинство туристов, как правило, не осведомлены о правилах, без которых местные не представляют свою жизнь.

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На фоне этого порой путешественники оказываются в центре неловких ситуаций и даже сталкиваются с осуждающими взглядами местных жителей.

Подробнее о правилах поведения в разных странах, которые стоит учитывать, посещая их – в материале "Рамблера".

Бесплатные товары в Иране

В Иране в любой сфере услуг можно услышать фразу "Qâbeli nâdare", которая переводится, как: "Вы можете получить это бесплатно". Однако нельзя воспринимать эти слова буквально. Продавцы произносят данную фразу из вежливости. В ответ нужно отдать деньги за товар и произнести "Khâhesh mikonam", то есть "Прошу вас". Иначе может случиться скандал.

Еда в Италии

Гастрономические изыски – одна из причин, по которой Италию ежегодно посещают миллионы туристов. Однако порой путешественники вводят в ступор итальянцев. Вы наверняка столкнетесь с неодобрительными взглядами, если закажете к рыбной пасте пармезан или решите выпить капучино после 11 утра.

Чаевые в Японии

Если в России чаевые, как правило, приветствуются, то в Японии таким комплиментом можно серьезно оскорбить официанта. В этой стране клиенты благодарят официантов при помощи подарков. В крайнем случае деньги можно положить в конверт, а затем передать официанту.

Левая рука в Индии