4 правила поведения из разных стран, о которых не знают туристы
В незнакомой стране большинство туристов, как правило, не осведомлены о правилах, без которых местные не представляют свою жизнь.
На фоне этого порой путешественники оказываются в центре неловких ситуаций и даже сталкиваются с осуждающими взглядами местных жителей.
Подробнее о правилах поведения в разных странах, которые стоит учитывать, посещая их – в материале "Рамблера".
Бесплатные товары в Иране
В Иране в любой сфере услуг можно услышать фразу "Qâbeli nâdare", которая переводится, как: "Вы можете получить это бесплатно". Однако нельзя воспринимать эти слова буквально. Продавцы произносят данную фразу из вежливости. В ответ нужно отдать деньги за товар и произнести "Khâhesh mikonam", то есть "Прошу вас". Иначе может случиться скандал.
Еда в Италии
Гастрономические изыски – одна из причин, по которой Италию ежегодно посещают миллионы туристов. Однако порой путешественники вводят в ступор итальянцев. Вы наверняка столкнетесь с неодобрительными взглядами, если закажете к рыбной пасте пармезан или решите выпить капучино после 11 утра.
Чаевые в Японии
Если в России чаевые, как правило, приветствуются, то в Японии таким комплиментом можно серьезно оскорбить официанта. В этой стране клиенты благодарят официантов при помощи подарков. В крайнем случае деньги можно положить в конверт, а затем передать официанту.
Левая рука в Индии
На юге Индии нельзя касаться тарелки левой рукой во время еды. Дело в том, что здесь левая рука считается "нечистой". Даже передавая важные документы, местные жители ни за что не станут задействовать левую руку.