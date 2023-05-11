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Какие необычные места стоит посетить в Тбилиси

Россия открывает авиасообщение с Грузией. Отмечается, что еженедельно в страну будет вылетать по семь рейсов. Так Грузия может стать еще одним перспективным направлением для путешествий.

Какие необычные места стоит посетить в Тбилиси
© Alsandro/commons.wikimedia.org

Если вы хотите посетить эксклюзивные места, где мало туристов, лучше обратить внимание на менее популярные достопримечательности. О них — в материале “Рамблера”.

Сухой мост

На Сухом мосту в Тбилиси расположился блошиный рынок, где можно отыскать настоящие сокровища. Здесь продают старые книги с лучшими грузинскими рецептами, антиквариат, бижутерию, одежду и вещи для дома. На первый взгляд может показаться, что здесь ловить нечего. Но если походить по старым лавкам, то можно найти действительно стоящие вещи, которые прослужат вам еще долго.

Обратите внимание на то, что продавцы здесь выставляются с 10 до 17 дня. В выходные лавок становится в разы больше, но и покупателей также очень много.

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Мемориал “История Грузии”

Marco Fieber/Flickr

Это место также называют Стоунхенджем Церетели. Мемориал был построен по проекту советского скульптора Зураба Церетели и до сих пор находится в статусе строительства. Монумент представляет собой 16 колонн, расположенных на возвышенности. С нее открывается панорамный вид на Тбилиси и Тбилисское водохранилище.

Место не очень популярно у туристов, так как до мемориала нужно добираться на маршрутке или арендованной машине. Он расположен в 13 километрах от города.

Дом писателей

Raymond Zoller/Flickr

Дом писателей расположен на улице Мачабели. Он представляет собой памятник архитектуры, построенной в стиле модерн. Одна из мозаик на веранде напоминает ту, что была на Титанике. Раньше в нем жил Давид Сараджишвили, известный своим фирменным производством коньяка. Позднее здесь останавливались Маяковский, Булгаков и Есенин.

Сейчас здесь функционирует летнее кафе, а также проводятся выставки художников и презентации книг.

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