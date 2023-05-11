Многие туристы, приезжающие на отдых в Египет, удивляются тому, как персонал абсолютно везде просит чаевые. В отелях, кафе, ресторанах и на экскурсиях человека буквально не отпускают до тех пор, пока он не даст чаевые.

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На самом деле это — давняя традиция. И она никак не связана с уровнем доходов в Египте. О том, почему египтяне так рьяно просят “на чай”, — в материале “Рамблера”.

Обязательно ли давать чаевые?

В Египте чаевые называются “бакшиш”. И это слово можно часто услышать от официантов, горничных и водителей такси. Они могут настойчиво требовать чаевые, даже у тех, кто не собирался их давать. На самом деле бакшиш в Египте никак законодательно не закреплены, поэтому если вы не дадите “на чай” после оказания услуг, то вас никто не имеет права удерживать.

Сколько нужно оставлять “на чай”?

Принято давать чаевые монетами. Как правило чаще всего дают один египетский фунт. За один час работы человека ему полагаются чаевые в размере двух фунтов — это правила хорошего тона. Иногда можно давать бумажной купюрой в размере пяти фунтов.

Лучше всего оставлять чаевые в местах, куда вы чаще всего ходите. Например, если вы приметили определенное кафе и планируете заглянуть туда еще несколько раз за время отдыха. В таком случае официант вас запомнит и будет подготавливать вам лучший и чистый столик, а также порекомендует блюда из меню.

Почему в Египте все просят чаевые?

Чаевые — часть египетской культуры. В этой стране так действительно принято. Дело в том, что туризм начал развиваться в Египте уже очень давно, поэтому культура чаевых развивалась здесь еще с прошлого века. Египтяне уже привыкли к тому, что им всегда оставляют чаевые. Это касается не только туристов, но и местных.