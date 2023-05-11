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Почему в Египте все просят чаевые

Многие туристы, приезжающие на отдых в Египет, удивляются тому, как персонал абсолютно везде просит чаевые. В отелях, кафе, ресторанах и на экскурсиях человека буквально не отпускают до тех пор, пока он не даст чаевые.

Почему в Египте все просят чаевые
© Unsplash

На самом деле это — давняя традиция. И она никак не связана с уровнем доходов в Египте. О том, почему египтяне так рьяно просят “на чай”, — в материале “Рамблера”.

Обязательно ли давать чаевые?

В Египте чаевые называются “бакшиш”. И это слово можно часто услышать от официантов, горничных и водителей такси. Они могут настойчиво требовать чаевые, даже у тех, кто не собирался их давать. На самом деле бакшиш в Египте никак законодательно не закреплены, поэтому если вы не дадите “на чай” после оказания услуг, то вас никто не имеет права удерживать.

Названы блюда в отелях Египта, которых стоит избегать

Сколько нужно оставлять “на чай”?

Принято давать чаевые монетами. Как правило чаще всего дают один египетский фунт. За один час работы человека ему полагаются чаевые в размере двух фунтов — это правила хорошего тона. Иногда можно давать бумажной купюрой в размере пяти фунтов.

Лучше всего оставлять чаевые в местах, куда вы чаще всего ходите. Например, если вы приметили определенное кафе и планируете заглянуть туда еще несколько раз за время отдыха. В таком случае официант вас запомнит и будет подготавливать вам лучший и чистый столик, а также порекомендует блюда из меню.

Почему в Египте все просят чаевые?

Чаевые — часть египетской культуры. В этой стране так действительно принято. Дело в том, что туризм начал развиваться в Египте уже очень давно, поэтому культура чаевых развивалась здесь еще с прошлого века. Египтяне уже привыкли к тому, что им всегда оставляют чаевые. Это касается не только туристов, но и местных.

Поэтому, если человек хочет получить хороший уровень услуг, он должен оставить чаевые. Он может быть уверен, что бармен, официант или горничная отблагодарят их своей хорошей работой.

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