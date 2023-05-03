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Что смотреть в Марокко

Россия и Марокко со 2 мая возобновили прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Рейсы будут летать два раза в неделю и откроют россиянам новое направление для путешествий.

Что смотреть в Марокко
© Unsplash

О том, что обязательно нужно смотреть в Марокко туристу, — в материале “Рамблера”.

Город Фес

Это — один из древнейших городов Марокко, который когда-то был столицей страны. Здесь сосредоточены главные исторические достопримечательности: музеи, медины, старинный университет и гробницы султанов. Даже если вы не хотите идти в конкретное место, просто погуляйте по городу и почувствуйте его атмосферу.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко

Город Мекнес

Еще один древний город, который нужно обязательно посетить. Его также называют городом ста минаретов. И действительно он славится своими памятниками архитектуры. Здесь стоит посмотреть на самые большие городские ворота в Северной Африке Баб-Мансур, музей-резиденцию марокканского искусства Дар-Джамаи, мавзолей и королевское зернохранилище.

Песчаный массив Эрг-Шебби

Одна из главных природных достопримечательностей Марокко. Туристов сюда привозят в рамках экскурсии для того, чтобы они посмотрели на барханы, покатались на верблюдах. Некоторые экскурсии включают ночлег в палатках и дегустацию национальных блюд.

Гроты Геркулеса

Гроты расположены недалеко от города Танжер, на берегу моря. Вода вымыла из них все минералы, поэтому внутри образовались пещеры. Раньше там добывали полезные ископаемые, а теперь это — туристическая достопримечательность.

Согласно легенде, именно в этих гротах ночевал Геркулес перед тем, как украсть золотое яблоко в саду Геспериды.

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