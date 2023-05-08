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Три меловых карьера в Белоруссии, которые стоит посетить: видео

Многие карьеры в Беларуси имеют кристально чистую воду, что особенно привлекает любителей отдыха на природе.

Эти глубокие и широкие впадины, образованные в результате добычи полезных ископаемых, представляют собой настоящее природное чудо.

Многие из карьеров расположены в живописных лесных массивах.

В видео блогер @Ryndevich.art рассказал про три меловых карьера, которые стоит посетить на территории Белоруссии.

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Подробнее смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, куда съездить, чтобы пожать лапу выдре.

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