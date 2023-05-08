Три меловых карьера в Белоруссии, которые стоит посетить: видео
Многие карьеры в Беларуси имеют кристально чистую воду, что особенно привлекает любителей отдыха на природе.
Эти глубокие и широкие впадины, образованные в результате добычи полезных ископаемых, представляют собой настоящее природное чудо.
Многие из карьеров расположены в живописных лесных массивах.
В видео блогер @Ryndevich.art рассказал про три меловых карьера, которые стоит посетить на территории Белоруссии.
Подробнее смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, куда съездить, чтобы пожать лапу выдре.