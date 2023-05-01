“Дубай для бедных”: что смотреть в Бахрейне

Бахрейн — арабская страна, которую называют “Дубаем для бедных”. Дело в том, что государство похоже на ОАЭ по культуре и внешнему облику, но сильно отстает в роскоши и развлечениях. Тем не менее туристы едут сюда за морем и культурой.

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Отдых в Бахрейне также обойдется значительно дешевле, чем в ОАЭ. Поэтому это — достойная альтернатива роскошному отдыху на пляжах Дубая. О том, чем можно заняться в Бахрейне, — в материале “Рамблера”.

Дайвинг

Бахрейн идеально подходит для любителей дайвинга. Страна расположена на островной части в Персидском заливе, поэтому здесь есть большой простор для любителей дайвинга. Флора и фауна подводного мира не такая обширная, как в Египте и Таиланде, но здесь расположены множество школ с возможностью погружения на глубину.

Также в столице Бахрейна Манаме открылся тематический подводный парк для дайверов. На глубин еможно найти множество интересных объектов, например, затопленный Боинг.

Шопинг

Бахрейн — достаточно дорогая страна и цены в привычных магазинах тут немного выше, чем в России. Однако не стоит ехать в торговые центры, здесь расположены множество рынков, где можно купить еду, одежду и аксессуары для дома. Все это производится в Бахрейне или соседних странах. На рынках можно найти уникальные вещи, которые не продаются в обычных магазинах. И не забывайте торговаться — продавцы на Востоке считают это частью культуры.

Развлечения с детьми

В Бахрейне есть достаточно развлечений, помимо пляжа, которые подойдут семьям с детьми. В окрестностях Манамы расположены несколько аквапарков с достойным количеством горок и бассейнов, а еще там всегда мало туристов, поэтому езжайте в будний день, чтобы не стоять в очереди на горки.