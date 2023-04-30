Почему в Турции русских девушек называют Наташами

Те, кто отдыхал в Турции, наверняка обращали внимание на то, что девушек славянской внешности называют именем “Наташа”. Если в русском языке это — имя собственное, то в Турции оно уже стало нарицательным.

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О том, почему девушек славянской внешности называют Наташами, — в материале “Рамблера”.

Популярность имени

Исследователи имен отмечают, что имя Наталья (Наталия) было популярно в СССР в 70-80х годах. В определенные промежутки времени в разных странах существуют тенденции на имена. Наталья было одним из таких.

После распада СССР в России начал развиваться туризм. К началу нулевых Турция стала одной из самых популярных стран для путешествий у россиян. Тогда же в страну поехали те самые Натальи, которые родились в 70-80х годах. В Турцию прибывало много туристов и иммигрантов с таким именем. Поэтому жителям этой страны оно запомнилось.

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