Чем заменить Турцию: альтернативные курорты ниже стоимостью
Турция – одно из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Однако цены на отпуск в Турции растут с молниеносной скоростью, потому многие задумываются о том, чем заменить турецкие курорты.
Пакетные туры в Турцию летом есть и по стоимости от 45 тысяч за человека в неделю. Это самый бюджетный вариант, однако эксперты в области туризма говорят о том, что особым спросом он не пользуется.
А вот полюбившиеся многим отели среднего сегмента на семью из двух взрослых и ребенка обойдутся в пакетном туре от 250 тысяч рублей. Вот тут и возникает вопрос, а не лучше ли найти альтернативу, но подешевле?
"Рамблер" поговорил на эту тему с экспертом в области туризма и узнал, куда отправиться в отпуск, если Турция стала не по карману.
Увы, по словам экспертов, из зарубежных курортов Турция как и раньше, даже при условии повышения цен, одна из самых доступных. Ни жаркий Египет, ни Эмираты не выйдут дешевле, если рассматривать отдых в отелях примерно того же сегмента.
Как альтернатива Турции этим летом скорее всего будут курорты: Кипр и Крит (организованные перелеты со стыковкой), Тунис, Казахстан.
Возможно летом будет корректировка цен на направления в меньшую сторону, это зависит от спроса. Отдохнуть летом дешевле удастся вероятнее всего только на наших курортах.
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu
- Калининград от 50 тысяч за двоих.
- Кавказские минеральные воды примерно в таком же бюджете.
- Эконом варианты в Сочи стартуют от 50 тысяч за двоих с перелетом.
- Также последнее время есть повышенные интерес и спрос на Дагестан, стоимость поездок туда начинается от 60 тысяч за двоих на неделю.
- Хороший отель категории 4* в Абхазии с перелетом и питанием обойдется в стоимость от 100 тысяч за двоих.
- Варианты на "все включено" на курортах Анапа, Геленджик, Крым на недельный отдых семьей стартуют от 100 тысяч без учета дороги.
Отдых в премиальном сегменте турецких отелей, если учитывать их текущую стоимость, летом можно будет заменить на Мальдивы и Сейшелы, как предполагает эксперт.