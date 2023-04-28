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Чем заменить Турцию: альтернативные курорты ниже стоимостью

Турция – одно из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Однако цены на отпуск в Турции растут с молниеносной скоростью, потому многие задумываются о том, чем заменить турецкие курорты.

Чем заменить Турцию: альтернативные курорты ниже стоимостью
© Unsplash

Пакетные туры в Турцию летом есть и по стоимости от 45 тысяч за человека в неделю. Это самый бюджетный вариант, однако эксперты в области туризма говорят о том, что особым спросом он не пользуется.

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А вот полюбившиеся многим отели среднего сегмента на семью из двух взрослых и ребенка обойдутся в пакетном туре от 250 тысяч рублей. Вот тут и возникает вопрос, а не лучше ли найти альтернативу, но подешевле?

"Рамблер" поговорил на эту тему с экспертом в области туризма и узнал, куда отправиться в отпуск, если Турция стала не по карману.

Увы, по словам экспертов, из зарубежных курортов Турция как и раньше, даже при условии повышения цен, одна из самых доступных. Ни жаркий Египет, ни Эмираты не выйдут дешевле, если рассматривать отдых в отелях примерно того же сегмента.

Как альтернатива Турции этим летом скорее всего будут курорты: Кипр и Крит (организованные перелеты со стыковкой), Тунис, Казахстан.

Возможно летом будет корректировка цен на направления в меньшую сторону, это зависит от спроса. Отдохнуть летом дешевле удастся вероятнее всего только на наших курортах.

Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu
  • Калининград от 50 тысяч за двоих.
  • Кавказские минеральные воды примерно в таком же бюджете.
  • Эконом варианты в Сочи стартуют от 50 тысяч за двоих с перелетом.
  • Также последнее время есть повышенные интерес и спрос на Дагестан, стоимость поездок туда начинается от 60 тысяч за двоих на неделю.
  • Хороший отель категории 4* в Абхазии с перелетом и питанием обойдется в стоимость от 100 тысяч за двоих.
  • Варианты на "все включено" на курортах Анапа, Геленджик, Крым на недельный отдых семьей стартуют от 100 тысяч без учета дороги.

Какие курорты Турции предпочитают богачи

Отдых в премиальном сегменте турецких отелей, если учитывать их текущую стоимость, летом можно будет заменить на Мальдивы и Сейшелы, как предполагает эксперт.

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