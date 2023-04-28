Чем заменить Турцию: альтернативные курорты ниже стоимостью

Турция – одно из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Однако цены на отпуск в Турции растут с молниеносной скоростью, потому многие задумываются о том, чем заменить турецкие курорты.

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Пакетные туры в Турцию летом есть и по стоимости от 45 тысяч за человека в неделю. Это самый бюджетный вариант, однако эксперты в области туризма говорят о том, что особым спросом он не пользуется.

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А вот полюбившиеся многим отели среднего сегмента на семью из двух взрослых и ребенка обойдутся в пакетном туре от 250 тысяч рублей. Вот тут и возникает вопрос, а не лучше ли найти альтернативу, но подешевле?

"Рамблер" поговорил на эту тему с экспертом в области туризма и узнал, куда отправиться в отпуск, если Турция стала не по карману.

Увы, по словам экспертов, из зарубежных курортов Турция как и раньше, даже при условии повышения цен, одна из самых доступных. Ни жаркий Египет, ни Эмираты не выйдут дешевле, если рассматривать отдых в отелях примерно того же сегмента.

Как альтернатива Турции этим летом скорее всего будут курорты: Кипр и Крит (организованные перелеты со стыковкой), Тунис, Казахстан.

Возможно летом будет корректировка цен на направления в меньшую сторону, это зависит от спроса. Отдохнуть летом дешевле удастся вероятнее всего только на наших курортах.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Калининград от 50 тысяч за двоих.

Кавказские минеральные воды примерно в таком же бюджете.

Эконом варианты в Сочи стартуют от 50 тысяч за двоих с перелетом.

Также последнее время есть повышенные интерес и спрос на Дагестан, стоимость поездок туда начинается от 60 тысяч за двоих на неделю.

Хороший отель категории 4* в Абхазии с перелетом и питанием обойдется в стоимость от 100 тысяч за двоих.

Варианты на "все включено" на курортах Анапа, Геленджик, Крым на недельный отдых семьей стартуют от 100 тысяч без учета дороги.