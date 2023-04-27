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Как вычислить хорошую гостиницу в Египте: 4 детали

Перед тем, как выбрать хорошую гостиницу, туристы всегда читают о ней отзывы предыдущих постояльцев. В действительности живые отзывы действительно помогают, так как позволяют узнать о нюансах пребывания. Однако есть некоторые вещи, на которые стоит обратить отдельное внимание, чтобы сформировать общее впечатление об отеле.

Как вычислить хорошую гостиницу в Египте: 4 детали
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О том, на что стоит обратить внимание в отзывах о гостинице — в материале “Рамблера”.

Сок из порошка

Порошковый сок есть во всех отелях, но в хороших гостиницах всегда предлагается альтернатива в виде пакетированного сока. В отелях, где на туристах экономят, на завтрак предлагают два или три классических варианта порошкового сока: апельсиновый, яблочный и ананасовый.

На что жалуются туристы в Египте

Фрукты на десерт

В Египте из фруктов дороже всего яблоки, поэтому стоит обратить внимание на их наличие. Фрукты должны подавать в каждый прием пищи, это значит, что отель не экономит на постояльцах. Обращайте внимание на количество фруктов на обед и ужин, а также на их свежесть.

Пластиковая посуда

Обратите внимание на количество пластиковой посуды в отеле. Если в пляжном баре гостям выдают напитки в пластике, то это еще можно терпеть. Однако если во всех точках питания постояльцам предлагают пластиковую посуду, это значит, что гостиница экономит.

Интернет

Если в отеле есть интернет на всей территории, то тогда он уже считается хорошим отелем. Как правило, в эконом-вариантах интернет работает только в лобби. В таком случае готовьтесь к тому, что сможете только отправлять сообщения в мессенджерах. О полноценной работе социальных сетей говорить не стоит.

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