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Пекло и бури: главные опасности Египта

Российские туристы любят Египет, так как это — бюджетная страна и в ней есть много доступных развлечений и способов разнообразить свой досуг. Однако туристов там поджидают опасности, о которых они не подозревают.

Пекло и бури: главные опасности Египта
© Unsplash

О том, какие опасности есть для туристов в Египте, — в материале “Рамблера”.

Солнечные и тепловые удары

Летом температура воздуха в Египте может прогреваться до 35-40 градусов по Цельсию. Это характерно для сезона с мая по сентябрь. В эти месяцы существует повышенный риск получить солнечный или тепловой удар. Туристам рекомендуют выходить на улицу только в утреннее и вечернее время, а также как можно меньше появляться на пляже. Активность солнца настолько высока, что можно получить ожоги на коже.

Песчаные бури

В Египте ветер не прекращается зимой и летом. Он помогает легче переносить жару, но часто становится причиной песчаных бурь. Как правило для туристов буря не представляет опасности, так как гиды заранее отменяют поездки в пустыню. Однако если буря случилась во время вылета или прилета, то самолет могут задержать или отправить в другой аэропорт.

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Подводный мир

Большинство туристов едут в Египет за дайвингом, так как в этой стране очень богатая флора и фауна подводного мира. Вместе с разноцветными кораллами и красочными рыбами любителей поплавать могут подстерегать и опасные виды морских существ. В Египте водятся ядовитые рыбы: бородавчатка, мурена, барракуда, рыба-крылатка и другие.

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