Что делать в Абхазии на майские праздники

Одно из самых популярных направлений для россиян весной и летом — Абхазия. О том, почему стоит посетить солнечную республику на майские праздники, читайте в материале "Рамблера".

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Путешествия заграницу стало труднее осуществить — цены выросли и прямых рейсов из России в большинство стран сейчас нет. Поэтому, один из самых доступных вариантов — Абхазия. Сюда можно попасть, приехав на поезде напрямую в город Сухум или прилетев в Сочи — от аэропорта до границы можно легко добраться на такси или автобусе.

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В мае в Абхазии уже очень комфортная, теплая, но не жаркая погода — можно купаться, загорать и гулять.

Что стоит сделать туристу, который посетил Абхазию в майские праздники:

1. Гагра — курортный город на побережье Черного моря с красивыми пляжами и горными видами. Здесь можно остановиться в недорогой гостинице с видом на море.

2. Новый Афон — небольшой живописный город с монастырем, окруженным горами и водопадами.

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В Афоне можно устроить подъем на Иверскую городу, откуда открывается потрясающий вид на побережье, и прогуляться по сказочной заброшенной станции Псырцха.

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3. Сухум — столица Абхазии с красивой архитектурой и набережной в европейском стиле. В Сухуме можно отправиться в ботанический сад, попробовать национальную кухню в кафе Нарта, съездить на песчаный обустроенный пляж Мокко, прогуляться по старому городу, любоваться закатами на пляже Мхаджиров и выпить кофе в знаменитом кафе "Брехаловка".

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4. Озеро Рица — горное озеро, окруженное пушистыми горами, ничуть не уступает по красоте итальянскому Комо. Здесь можно вкусно пообедать копченым мясом и мамалыгой с видом на водную гладь, покататься на катамаране, посетить дачу Сталина. Кроме самой Рицы, туристов восхищает дорога к озеру: Юпшарский каньон, водопады и голубое озеро.

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5. Ауадхара — горный курорт, в котором можно недорого арендовать домик и остаться в единении с первозданной кавказской природой.