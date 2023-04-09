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2 часа назад

Как россиянам попасть в Японию

Мира Маркина

Власти Японии с 8 мая отменяют коронавирусные ограничения, которые в том числе касаются въезда иностранных туристов.

Как россиянам попасть в Японию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как россиянам можно попасть в страну и какие требуются документы? Рассказываем в материале "Рамблера".

На данный момент для въезда в Японию необходимо предъявить сертификат о получении трех доз одобренной в стране вакцины от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Помимо этого, путешественникам необходимо получить QR-код на сайте Visit Japan и оформить страховку, которая покрывает лечение коронавирусной инфекции. После 8 мая эти требования будут отменены.

В любом случае для поездки в Японию нужно иметь загранпаспорт и визу. Россияне могут получить ее бесплатно. Как правило, заявление рассматривают в течение четырех дней. Подробный список необходимых документов можно посмотреть на сайте посольства Японии в России:

  • визовая анкета;
  • загранпаспорт;
  • копия внутреннего паспорта;
  • документ, подтверждающий возможность оплатить поездку;
  • бронь авиабилетов туда и обратно;
  • программа поездки (маршрут, отели).

Чем заняться в Марокко

Прямых рейсов из России в Японию на данный момент нет. Попасть в страну можно с одной пересадкой. Чаще всего это рейсы через Стамбул или Абу-Даби. Стоит билет из Москвы в Токио от 44 тысяч рублей.

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