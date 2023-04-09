Как россиянам попасть в Японию

Власти Японии с 8 мая отменяют коронавирусные ограничения, которые в том числе касаются въезда иностранных туристов.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Как россиянам можно попасть в страну и какие требуются документы? Рассказываем в материале "Рамблера".

На данный момент для въезда в Японию необходимо предъявить сертификат о получении трех доз одобренной в стране вакцины от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Помимо этого, путешественникам необходимо получить QR-код на сайте Visit Japan и оформить страховку, которая покрывает лечение коронавирусной инфекции. После 8 мая эти требования будут отменены.

В любом случае для поездки в Японию нужно иметь загранпаспорт и визу. Россияне могут получить ее бесплатно. Как правило, заявление рассматривают в течение четырех дней. Подробный список необходимых документов можно посмотреть на сайте посольства Японии в России:

визовая анкета;

загранпаспорт;

копия внутреннего паспорта;

документ, подтверждающий возможность оплатить поездку;

бронь авиабилетов туда и обратно;

программа поездки (маршрут, отели).