Как россиянам попасть в Японию

Власти Японии с 8 мая отменяют коронавирусные ограничения, которые в том числе касаются въезда иностранных туристов.
Как россиянам можно попасть в страну и какие требуются документы? Рассказываем в материале "Рамблера".
На данный момент для въезда в Японию необходимо предъявить сертификат о получении трех доз одобренной в стране вакцины от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Помимо этого, путешественникам необходимо получить QR-код на сайте Visit Japan и оформить страховку, которая покрывает лечение коронавирусной инфекции. После 8 мая эти требования будут отменены.
В любом случае для поездки в Японию нужно иметь загранпаспорт и визу. Россияне могут получить ее бесплатно. Как правило, заявление рассматривают в течение четырех дней. Подробный список необходимых документов можно посмотреть на сайте посольства Японии в России:
Прямых рейсов из России в Японию на данный момент нет. Попасть в страну можно с одной пересадкой. Чаще всего это рейсы через Стамбул или Абу-Даби. Стоит билет из Москвы в Токио от 44 тысяч рублей.