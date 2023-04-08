Черная магия, вуду и привороты: где находится колдовской рынок Сонора

Мексика — страна контрастов, где современные наука и культура соседствуют с древними магическими традициями и странными обрядами, практикуемыми и в наши дни. Один из способов открыть для себя оккультную сторону страны — посетить крупнейший колдовской рынок в самом центре Мехико. Где находится Сонора, предлагающий широкий ассортимент товаров, связанных с мистикой, религиозными практиками и магией, рассказываем в материале «Рамблера».
Знаменитым на всю Мексику (и даже мир) рынок Сонора сделали торговые ряды, посвященные гербологии, магии, эзотерики и оккультизму. Там можно найти все, что связано с этими практиками, включая травы, свечи, амулеты, куклы вуду, книги по магии и многое другое. Пожалуй, одним из самых популярных товаров Соноры является «любовный спрей», помогающий наладить личную жизнь.
На колдовском рынке можно не только закупиться магическими товарами, но и встретить людей, предлагающих свои услуги в области мистики и колдовства: они якобы предсказывают будущее, наводят или снимают порчу, помогают в решении проблем любого характера, а также привлекают удачу и материальное благополучие — и все за умеренную плату. К слову, мексиканцы верят, что практикующие магию женщины гораздо могущественнее коллег мужчин, однако колдуны не сдаются и продолжают «охотиться» на доверчивых туристов.
На рынке никогда не бывает безлюдно. Помимо местных, приобретающих для своих таинственных целей амулеты, подковы, свечи, различные лечебные травы, тушки высушенных змей, сухих колибри, кровь летучих мышей, паучьи лапки и прочее, рынок наполнен и туристами, желающими пощекотать нервы и уехать из Мексики с по-настоящему интересными сувенирами.
Отметим, что Сонора также является популярным местом для проведения различных мероприятий и фестивалей, связанных с мистикой и колдовством, которые еще больше погружают путешественников в оккультный мир Мексики.