Черная магия, вуду и привороты: где находится колдовской рынок Сонора

Мексика — страна контрастов, где современные наука и культура соседствуют с древними магическими традициями и странными обрядами, практикуемыми и в наши дни. Один из способов открыть для себя оккультную сторону страны — посетить крупнейший колдовской рынок в самом центре Мехико. Где находится Сонора, предлагающий широкий ассортимент товаров, связанных с мистикой, религиозными практиками и магией, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Flickr/Adam Brasher Flickr/Adam Brasher

Знаменитым на всю Мексику (и даже мир) рынок Сонора сделали торговые ряды, посвященные гербологии, магии, эзотерики и оккультизму. Там можно найти все, что связано с этими практиками, включая травы, свечи, амулеты, куклы вуду, книги по магии и многое другое. Пожалуй, одним из самых популярных товаров Соноры является «любовный спрей», помогающий наладить личную жизнь.

На колдовском рынке можно не только закупиться магическими товарами, но и встретить людей, предлагающих свои услуги в области мистики и колдовства: они якобы предсказывают будущее, наводят или снимают порчу, помогают в решении проблем любого характера, а также привлекают удачу и материальное благополучие — и все за умеренную плату. К слову, мексиканцы верят, что практикующие магию женщины гораздо могущественнее коллег мужчин, однако колдуны не сдаются и продолжают «охотиться» на доверчивых туристов.

Flickr/Thomas_H_foto

На рынке никогда не бывает безлюдно. Помимо местных, приобретающих для своих таинственных целей амулеты, подковы, свечи, различные лечебные травы, тушки высушенных змей, сухих колибри, кровь летучих мышей, паучьи лапки и прочее, рынок наполнен и туристами, желающими пощекотать нервы и уехать из Мексики с по-настоящему интересными сувенирами.