$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

5 особенностей жизни в Мексике, от которых у европейцев волосы дыбом

Мира Маркина

Мексика – колоритная страна, в которой стремятся побывать туристы со всего мира. Однако это государство нередко озадачивает приезжих. И на то есть множество причин. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

5 особенностей жизни в Мексике, которые удивляют европейцев
Фото: UnsplashUnsplash

Насекомые

Мексика – жаркая страна, и как почти в любой жаркой стране здесь можно встретиться с опасными насекомыми. В частности, выбирая фрукты, мексиканцы нередко находят в ящиках скорпионов.

Камни

Не удивляйтесь, если увидите, как мексиканцы добавляют в пищу камни. Нет, это не новомодная диета, это текескиты – природные минеральные соли. Долгие годы мексиканцы используют их в качестве приправы.

Педаль в туалете

В мексиканских домах и гостиницах вы не всегда сможете найти кнопку смыва на унитазе. Нередко смыв происходит посредством специальной педали.

Жидкое мыло

Жидкое мыло в Мексике можно купить на развес и забрать его домой в целлофановом пакете.

6 отличий мексиканских квартир от российских: видео

"Парковки" для собак

Пока в других странах хозяевам приходится привязывать псов и оставлять их у магазинов, в Мексике животные могут подождать хозяев на специальной парковке для собак.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий