5 особенностей жизни в Мексике, которые удивляют европейцев

Мексика – колоритная страна, в которой стремятся побывать туристы со всего мира. Однако это государство нередко озадачивает приезжих. И на то есть множество причин. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

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Насекомые

Мексика – жаркая страна, и как почти в любой жаркой стране здесь можно встретиться с опасными насекомыми. В частности, выбирая фрукты, мексиканцы нередко находят в ящиках скорпионов.

Камни

Не удивляйтесь, если увидите, как мексиканцы добавляют в пищу камни. Нет, это не новомодная диета, это текескиты – природные минеральные соли. Долгие годы мексиканцы используют их в качестве приправы.

Педаль в туалете

В мексиканских домах и гостиницах вы не всегда сможете найти кнопку смыва на унитазе. Нередко смыв происходит посредством специальной педали.

Жидкое мыло

Жидкое мыло в Мексике можно купить на развес и забрать его домой в целлофановом пакете.

"Парковки" для собак