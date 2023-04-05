Острова рядом с Паттайей, которые стоит посетить

Отправляясь на отдых в Таиланд, многие предпочитают Паттайю. Это связано, как правило, с тем, что туры туда выходят бюджетнее, нежели на Пхукет.
Однако Паттайя не может похвастаться хорошими пляжами и прозрачной океанской водой, потому туристы, отдыхающие в этом городе, зачастую отправляются купаться на острова. Их рядом с Паттайей немало. До каждого из них можно добраться на пароме за весьма скромную сумму денег.
В этом материале "Рамблер" рассказывает, какие острова, расположенные близ этого курорта, обязательно стоит посетить во время отдыха.
Ко Лан является самым популярным островом среди туристов, приехавших в Паттайю. Доплыть до него можно за 40 минут на пароме, который стоит около 30 бат, или же на скоростной лодке или катере, что будет дороже, но быстрее почти в два раза. А райские пляжи с белым песком и голубой водой, которых на острове много, понравятся каждому. Единственный минус – большое количество туристов. Особенно любят это место китайцы.
Этот место не для тех, кто посещает острова только ради того, чтобы искупаться в чистейшей воде, тк на нем практически нет пляжей с удобным спуском. Но его точно имеет смысл посетить, если вы поклонник тайской культуры и любите погулять по древним и колоритным местам. На острове множество достопримечательностей, не смотря на его размер – всего 6 кв.км.
Там вы сможете посетить китайский и тайский храмы, святыни буддистов, пещеры, а также насладиться потрясающими видами с панорамных смотровых площадок. На Ко Сичанге даже можно поселиться в местном монастыре.
Остров с пляжами, которые будто бы созданы для рекламы – здесь вы сможете почувствовать себя как на Мальдивах. Белый, мелкий и мягкий песок, лазурная океанская вода, развитая инфраструктура и прекрасная природа – вот то, за чем туристы плывут до Ко Самета около 40 минут на недорогом пароме. На острове так же расположено множество хороших отелей, где можно поселиться на пару дней или же провести весь отпуск. Несмотря на все прелести этого места, на данном острове можно отыскать почти пустынные пляжи, на которых царят абсолютный покой и тишина.