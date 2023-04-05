Острова рядом с Паттайей, которые стоит посетить

Отправляясь на отдых в Таиланд, многие предпочитают Паттайю. Это связано, как правило, с тем, что туры туда выходят бюджетнее, нежели на Пхукет.

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Однако Паттайя не может похвастаться хорошими пляжами и прозрачной океанской водой, потому туристы, отдыхающие в этом городе, зачастую отправляются купаться на острова. Их рядом с Паттайей немало. До каждого из них можно добраться на пароме за весьма скромную сумму денег.

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В этом материале "Рамблер" рассказывает, какие острова, расположенные близ этого курорта, обязательно стоит посетить во время отдыха.

Ко Лан

Ко Лан является самым популярным островом среди туристов, приехавших в Паттайю. Доплыть до него можно за 40 минут на пароме, который стоит около 30 бат, или же на скоростной лодке или катере, что будет дороже, но быстрее почти в два раза. А райские пляжи с белым песком и голубой водой, которых на острове много, понравятся каждому. Единственный минус – большое количество туристов. Особенно любят это место китайцы.

Ко Сичанг

Этот место не для тех, кто посещает острова только ради того, чтобы искупаться в чистейшей воде, тк на нем практически нет пляжей с удобным спуском. Но его точно имеет смысл посетить, если вы поклонник тайской культуры и любите погулять по древним и колоритным местам. На острове множество достопримечательностей, не смотря на его размер – всего 6 кв.км.

Там вы сможете посетить китайский и тайский храмы, святыни буддистов, пещеры, а также насладиться потрясающими видами с панорамных смотровых площадок. На Ко Сичанге даже можно поселиться в местном монастыре.

Ко Самет