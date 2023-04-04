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1 час назад

Что есть в каждом общественном туалете Японии: видео

Мария Каткова

Япония известна своими технологичными решениями и различными инновациями, которые уже давно плотно интегрировались в жизнь страны.

Находиться в Японии комфортно из-за того, что там все завязано на технологиях. Все элементы "умного дома" можно встретить практически в каждой квартире страны, а для туристов разработаны особые решения в торговых центрах и других местах скопления людей.

Блогер @inna.muserskaya в своем TikTok показала, как выглядит обычный общественный туалет в торговом центре Японии. Сам унитаз подключен к особой дезинфицирующей технологии, а в помещении есть все удобства для комфорта людей.

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Так выглядят почти все общественные туалеты в Японии и попасть в них можно абсолютно бесплатно. О том, какие инновации там используются, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что в Японии сократилось число туристов из России.

Заграница,Видео,
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