АТОР: в Японии сократилось число туристов из России

"Из России в Японию в 2022 году за 12 месяцев въехали 10 400 человек. Таким образом, общегодовой результат российского турпотока в Японию в 2022 году оказался в 11,5 раза меньше, чем показатель 2019 года", - говорится в сообщении ассоциации.