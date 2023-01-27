АТОР: в Японии сократилось число туристов из России

Турпоток из России в Японию сократился в 11,5 раза в 2022 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные национальной туристической организацией JNTO.
"Из России в Японию в 2022 году за 12 месяцев въехали 10 400 человек. Таким образом, общегодовой результат российского турпотока в Японию в 2022 году оказался в 11,5 раза меньше, чем показатель 2019 года", - говорится в сообщении ассоциации.
Сообщается, что основная причина снижения турпотока заключается в сохранявшихся значительную часть прошлого года ограничениях на въезд туристов и прекращении прямого авиасообщения между Японией и Россией.