Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
2 часа назад

АТОР: в Японии сократилось число туристов из России

Газета.Ruиещё 2

Турпоток из России в Японию сократился в 11,5 раза в 2022 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные национальной туристической организацией JNTO.

АТОР: в Японии сократилось число туристов из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Из России в Японию в 2022 году за 12 месяцев въехали 10 400 человек. Таким образом, общегодовой результат российского турпотока в Японию в 2022 году оказался в 11,5 раза меньше, чем показатель 2019 года", - говорится в сообщении ассоциации.

Сообщается, что основная причина снижения турпотока заключается в сохранявшихся значительную часть прошлого года ограничениях на въезд туристов и прекращении прямого авиасообщения между Японией и Россией.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители