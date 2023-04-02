Почему нельзя фотографировать Эйфелеву башню ночью

Эйфелева башня — самая известная достопримечательность Франции, которую чаще всего фотографируют и печатают на открытках. Символ Парижа особенно впечатляюще выглядит в темное время суток, когда на нем зажигается подсветка из 20 тысяч лампочек.

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Однако снимать Эйфелеву башню ночью и выкладывать в социальные сети, оказывается, нельзя. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Причина кроется во французских законах об авторском праве. Башня была спроектирована в 1889 году Гюстав Эйфелем. Инженер умер в 1923 году, и через 70 лет после достопримечательность стала общественным достоянием. Стало возможно использовать ее изображения в коммерческих целях, строить маленькие копии в других странах.

Подсветка появилась на башне в 1985 году. Проект был разработан Пьером Биду, и теперь до 2055 года авторские права принадлежат ему, поэтому делать снимки ночной Эйфелевой башни официально считается их нарушением.

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В законодательстве Франции действует такое понятие, как свобода панорамы — возможность делать и распространять фотографии предметов архитектуры, живописи, защищенных авторским правом. Семь лет назад были введены ограничения этой свободы для архитектурных объектов и скульптур. С тех пор снимать достопримечательности можно, но только для личных целей. Публикация фотографий в социальных сетях может обернуться штрафом. Для того, чтобы обнародовать снимки, надо получить разрешение управляющей компании Société d’Exploitation de la Tour Eiffel.