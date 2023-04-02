$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Почему нельзя фотографировать Эйфелеву башню ночью

Мира Маркина

Эйфелева башня — самая известная достопримечательность Франции, которую чаще всего фотографируют и печатают на открытках. Символ Парижа особенно впечатляюще выглядит в темное время суток, когда на нем зажигается подсветка из 20 тысяч лампочек.

Почему нельзя фотографировать Эйфелеву башню ночью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако снимать Эйфелеву башню ночью и выкладывать в социальные сети, оказывается, нельзя. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Причина кроется во французских законах об авторском праве. Башня была спроектирована в 1889 году Гюстав Эйфелем. Инженер умер в 1923 году, и через 70 лет после достопримечательность стала общественным достоянием. Стало возможно использовать ее изображения в коммерческих целях, строить маленькие копии в других странах.

Подсветка появилась на башне в 1985 году. Проект был разработан Пьером Биду, и теперь до 2055 года авторские права принадлежат ему, поэтому делать снимки ночной Эйфелевой башни официально считается их нарушением.

Unsplash.com

В законодательстве Франции действует такое понятие, как свобода панорамы — возможность делать и распространять фотографии предметов архитектуры, живописи, защищенных авторским правом. Семь лет назад были введены ограничения этой свободы для архитектурных объектов и скульптур. С тех пор снимать достопримечательности можно, но только для личных целей. Публикация фотографий в социальных сетях может обернуться штрафом. Для того, чтобы обнародовать снимки, надо получить разрешение управляющей компании Société d’Exploitation de la Tour Eiffel.

Что нельзя фотографировать в Дубае

Однако в действительности в социальных сетях опубликованы тысячи фотографий ночной Эйфелевой башни. Судиться с каждым из пользователей просто невозможно, поэтому запрет действует только теоретически.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий