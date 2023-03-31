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51 минуту назад

Как в Карибском море появился остров из ракушек

Мария Кимакович

Среди Малых Антильских островов в Карибском море, имеющих в основном вулканическое происхождение, выделяется остров у побережья северной Анегады. Этот остров носит название Конч и целиком состоит из ракушек.

Как в Карибском море появился остров из ракушек
Фото: ScubaBear68/FlickrScubaBear68/Flickr

О том, как появился этот удивительный остров, читайте в материале «Рамблера».

Остров Конч, в отличие от других, созданных самой природой, — дело рук человеческих. На протяжении многих столетий рыбаки, занимающиеся промыслом в этих местах, и искатели жемчуга выбрасывали в море раковины выловленных моллюсков. Течение выбрасывало раковины на отмель, находившуюся неподалеку, и в результате с течением времени из них, нагроможденных друг на друга вырос своеобразный кусочек суши.

Примерно за шесть веков Конч сильно разросся, сейчас самая высокая отметка поверхности острова достигла 3,6 метра. Но уникальный остров продолжает расти и по сей день: местные рыболовы продолжают выбрасывать на отмель все новые раковины. Это стало уже, можно сказать, традицией.

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Путешественники едут сюда, чтобы сделать невероятно красивые фотографии и с удовольствием заказывают экскурсии с погружением под воду, чтобы полюбоваться подводными красотами удивительного острова.

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