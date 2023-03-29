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24 минуты назад

Где находится «слеза Афродиты» – уникальный бассейн в скале

Мира Маркина

Согласно местной легенде, этот бассейн создал Зевс для купания своей дочери Афродиты. Но что расстраивало богиню до слез? Может быть, измена отца? Ведь согласно второй легенде, Зевс сам превратился в этот природный бассейн, чтобы присматривать за одной из своих многочисленных любовниц.

Где находится «слеза Афродиты» – уникальный бассейн в скале
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Как бы то ни было, но лагуна Джола может побороться за звание самого красивого природного бассейна в мире. Почему сюда стоит приехать хотя бы однажды, читайте в статье «Рамблера».

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Лагуна Джола находится недалеко от деревни Астрис на греческом острове Тасос. Природный бассейн около 20 метров в длину и 15 – в ширину, окружен скалами высотой до восьми метров. Так что, если вам недостаточно только поплавать, вы можете заняться прыжками со скалы.

Этот уникальный водоем дарит божественные ощущения от купания. Ведь вода в бассейне теплее, чем в море. По этой же причине сюда приезжают любители изучения морских глубин – дайверы.

Лучшее время для посещения

Считается, что лучше всего приезжать сюда в межсезонье — в начале июня или сентябре. Погода стоит по-прежнему хорошая, но туристов будет меньше. Если вы решили посетить это место в летние месяцы, отправляйтесь сюда как можно раньше, потому что днем у бассейна бывает многолюдно.

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Как туда добраться

Вы можете посетить природный бассейн на Тасосе на машине (ехать придется по грунтовке). Рядом есть несколько парковочных мест, поэтому используйте свой телефон или GPS-навигатор, чтобы остановиться на одном из них.

Если вы хотите посетить природный бассейн Джола на лодке, на Тасосе можно найти тех, кто организует поездки к лагуне. У них есть один минус – краткость. То есть, группу туристов привозят буквально на полчаса и затем собирают для отправки на остров. Хотите провести больше времени здесь? Арендуйте машину или найдите того, кто может отвезти вас к лагуне.

Еще несколько полезных советов:
  • У бассейна нет тени, шезлонгов и зонтиков. Так что не забудьте головной убор и солнцезащитный крем.
  • Рядом с бассейном есть небольшая таверна и кафе, где можно перекусить или выпить. Но поблизости нет других магазинов, поэтому при посещении берите с собой воду или закуски.
  • Рекомендуется плавать в специальной обуви (ее часто продают рядом с галечными пляжами), чтобы не пораниться о скалы.
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