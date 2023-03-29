Где находится «слеза Афродиты» – уникальный бассейн в скале

Согласно местной легенде, этот бассейн создал Зевс для купания своей дочери Афродиты. Но что расстраивало богиню до слез? Может быть, измена отца? Ведь согласно второй легенде, Зевс сам превратился в этот природный бассейн, чтобы присматривать за одной из своих многочисленных любовниц.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Как бы то ни было, но лагуна Джола может побороться за звание самого красивого природного бассейна в мире. Почему сюда стоит приехать хотя бы однажды, читайте в статье «Рамблера».

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Лагуна Джола находится недалеко от деревни Астрис на греческом острове Тасос. Природный бассейн около 20 метров в длину и 15 – в ширину, окружен скалами высотой до восьми метров. Так что, если вам недостаточно только поплавать, вы можете заняться прыжками со скалы.

Этот уникальный водоем дарит божественные ощущения от купания. Ведь вода в бассейне теплее, чем в море. По этой же причине сюда приезжают любители изучения морских глубин – дайверы.

Лучшее время для посещения

Считается, что лучше всего приезжать сюда в межсезонье — в начале июня или сентябре. Погода стоит по-прежнему хорошая, но туристов будет меньше. Если вы решили посетить это место в летние месяцы, отправляйтесь сюда как можно раньше, потому что днем у бассейна бывает многолюдно.

Как туда добраться

Вы можете посетить природный бассейн на Тасосе на машине (ехать придется по грунтовке). Рядом есть несколько парковочных мест, поэтому используйте свой телефон или GPS-навигатор, чтобы остановиться на одном из них.

Если вы хотите посетить природный бассейн Джола на лодке, на Тасосе можно найти тех, кто организует поездки к лагуне. У них есть один минус – краткость. То есть, группу туристов привозят буквально на полчаса и затем собирают для отправки на остров. Хотите провести больше времени здесь? Арендуйте машину или найдите того, кто может отвезти вас к лагуне.