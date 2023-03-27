Где в Абхазии найти хороший сервис

Хороший сервис в Абхазии – это очень спорный момент для многих, но тем не менее там есть отели, которые очень активно стремятся к хорошему уровню.

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"Рамблер" поговорил с экспертом в области туризма и узнал, какие отели в Абхазии способны предоставить туристу достойный уровень сервиса и сделать отдых комфортным.

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В первую очередь эксперт обратил внимание на то, что в стране появляется все больше новых современных отелей, либо реконструируются старые. Ремонт во многих новых отелях Абхазии выполнен из дорогих, качественных материалов, а персонал старается быть любезным и радовать туристов. А интерьеры и чистота важны, как известно, не меньше, чем старательность и вежливость персонала.

Что касается питания, в современных отелях Абхазии оно на хорошем уровне. Еще один плюс в том, что поехать туда можно не только в пляжный сезон, так как многие отели оборудованы открытым бассейном с подогревом, а природа этой страны удивительно красива в любое время года. Но будем честными: все отели не без нюансов, но стремление к хорошему уровню чувствуется.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Хотя, тут стоит отметить, что и за границей не так просто найти отели без нареканий.

Ниже мы перечислим отели, которые рекомендует выбрать для отдыха в Абхазии специалист в сфере туризма.

Аквамарин 4* – один из самых ярких отелей в Гагре. Стильно, вкусно, и подходит для семейного отдыха. Стоимость проживания на двоих на неделю в июне от 91 тыс. с трёхразовым питанием.

Apsuana Rose 4* – милейший, по словам эксперта, бутик-отель. Много приятных деталей. Дизайн номеров и ресторана очень приятный. Стоимость недели на двоих от 75 тыс с двухразовым питанием.

A.V.Sokol 4*. Отлично расположен, хорошая кухня, красивые номера, приветливый персонал. Стоимость недели в июне на двоих с трёхразовым питанием от 73 тыс.

Amza Park 5*. Качественно отреставрированный отель. Прекрасная инфраструктура для отдыха. Стоимость недели на двоих с питанием от 58 тыс.

Amra Park 4*. Многие выбирают этот отель за прекрасную территорию. Но и сам отель в отличном состоянии: чисто, вкусно и интерьеры в стиле сталинского ампира. Неделя на двоих обойдется примерно в 94 тыс.