Как понять, что в ресторане будет дорого и невкусно: 4 признака

Выбрать хороший ресторан в путешествии подчас бывает довольно сложно. Куда легче нарваться на дорогое кафе с невкусными блюдами, которое наживается на наивных туристах. К счастью, недобросовестные заведения можно распознать. Подробнее о том, как это сделать – в материале "Рамблера".

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Огромное меню

В хорошем ресторане вы не увидите меню на 10 листов. Как правило, достойные заведения ограничиваются 2-3 листами. Большое меню говорит о том, что повара распыляются на огромное множество блюд, но вряд ли хотя бы одно из них получается вкусным. Кроме того, если в меню много позиций, скорее всего какие-то продукты залеживаются, ведь некоторые из блюд заказывают редко.

Тусклое освещение

Заведения с таким освещением, как правило, славятся высоким чеком. Но это отнюдь не означает, что качество блюд будет соответствовать их стоимости. Нередко освещение делают излишне тусклым нарочно, чтобы посетителям было сложнее разглядеть цены в меню.

Маленькие порции

Парадоксально, но факт: чем меньше порции в ресторане, тем выше ценник. Зачастую это связано с ценами на ингредиенты – люксовые рестораны используют редкие ингредиенты, а потому и цены на них соответствующие. Если же блюдо нетривиальное, а порция при этом маленькая, скорее всего на вас пытаются нажиться.

Отсутствие цен