5 вопросов о перелетах, на которые не ответят перед вылетом

Вы замечали, что в авиации очень много странных правил, которым необходимо следовать, но никто не объясняет их смысла. Из-за этого частенько возникают споры и конфузы.

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Например, почему в самолете нельзя курить и нужно ли аплодировать пилотам? "Рамблер" собрал ответы на вопросы, о которых точно не скажет пилот или бортпроводники.

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Почему в самолете нельзя пользоваться гаджетами во время взлета и посадки

В октябре 2014 года Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило официальное разрешение: электронные устройства могут оставаться включенными в течение всего полета. Но относится оно только к авиакомпаниям. По мнению агентства, любое электронное устройство создает электромагнитное поле, которое может повлиять на работу бортовых приборов. Поэтому лучше запретить любые гаджеты. Да и пассажир без наушников будет более внимательным, если произойдет что-то чрезвычайное.

Нужно ли аплодировать пилотам при касании шасси

Пилоты не услышат аплодисментов: они отделены от салона бронированной дверью и заняты переговорами с диспетчерами, рулением и уборкой механизации крыла. К тому же, до полной остановки самолета опасность остается: он может съехать с полосы с неприятными последствиями или резко затормозить, а это часто приводит к ударам и даже переломам.

Почему нужно поднимать шторки иллюминаторов

Открытые шторки иллюминаторов, поднятые спинки кресел и приглушенный в салоне свет — необходимые меры безопасности при посадке. Важно, чтобы на земле всем было видно, что происходит внутри самолета. Например, если произойдет возгорание, сотрудники будут видеть, какую дверь открывать.

Если человек умирает на борту, куда уберут тело

Человек остается на том месте, где произошла трагедия, а пассажиры от него отсаживаются. В крайнем случае тело можно переместить на заднюю кухню. Но чаще, когда людям становится плохо, самолет просто заходит на экстренную посадку, а бортпроводники стараются сделать все, чтобы спасти пассажира.

Почему во время полета нельзя курить