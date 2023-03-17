4 особенности Монако, которые вводят в ступор туристов

Монако – карликовое государство, расположенное на побережье Средиземного моря. Несмотря на свои крошечные размеры, Монако является богатым и благополучным государством, где часто отдыхают звезды и миллионеры. Однако, как и у любой страны, у Монако есть свои особенности, которые подчас вводят в ступор приезжих. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Дресс-код

В княжестве Монако действует определенный дресс-код, о котором следует знать, чтобы не нарваться на неприятности. Так, в купальниках и без рубашек можно находиться только в пределах пляжа. Обувь тоже можно снимать только на пляже, иначе вы рискуете нарваться на штраф. А в некоторые отели и публичные места вас могут не пустить даже в шортах.

Безопасность

В Монако крайне высокий уровень безопасности. Настолько, что многие местные даже не закрывают свои машины. Во-первых, здесь большая концентрация полицейских на душу населения (515 человек на 38 тысяч жителей). Во-вторых, камеры видеонаблюдения установлены буквально по всему городу, так что в случае чего у преступника нет шанса скрыться.

Аптеки

К слову, с полицией жители Монако взаимодействуют порой в самых неожиданных ситуациях. Если после 20:00 нужно купить лекарство, сначала человек должен позвонить в полицию, чтобы его проводили до аптеки. В стране действует система дежурных аптек. Чтобы открыть их, необходимо присутствие полиции.

Бездомные