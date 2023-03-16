Не секрет, что каждая авиакомпания сама составляет меню для пассажиров на борт. Примечательно, что у большинства перевозчиков в Азии и на Ближнем Востоке есть свои ограничения по питанию. Кроме того, авиакомпании часто предлагают специфическую еду, состоящую из национальных блюд.

Так, например, если вы летите в Израиль, то вам подадут кошерную пищу. У арабских авиаперевозчиков вам предложат халяль. У некоторых авиакомпаний есть дополнительные услуги по замене питания, если вы придерживаетесь определенных условий и предпочитаете особую пищу.

В Индии работают несколько авиакомпаний, среди них есть как бюджетные, так и люксовые. Условия и обслуживание зависит от цены билета, но, как сообщают туристы, питание на борту одинаковое вне зависимости от цены билета.

О том, как кормят индийские авиакомпании, рассказала в своем блоге в TikTok @yulja.kray. Однако пользователи еду не оценили, некоторые комментаторы отметили, что лучше бы остались голодными, чем попробовали блюда индийской авиакомпании.

Что так не понравилось во внешнем виде блюд — смотрите в видео.