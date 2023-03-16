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1 час назад

Как пассажиров кормят индийские авиакомпании: видео

Мария Каткова

Не секрет, что каждая авиакомпания сама составляет меню для пассажиров на борт. Примечательно, что у большинства перевозчиков в Азии и на Ближнем Востоке есть свои ограничения по питанию. Кроме того, авиакомпании часто предлагают специфическую еду, состоящую из национальных блюд.

Так, например, если вы летите в Израиль, то вам подадут кошерную пищу. У арабских авиаперевозчиков вам предложат халяль. У некоторых авиакомпаний есть дополнительные услуги по замене питания, если вы придерживаетесь определенных условий и предпочитаете особую пищу.

В Индии работают несколько авиакомпаний, среди них есть как бюджетные, так и люксовые. Условия и обслуживание зависит от цены билета, но, как сообщают туристы, питание на борту одинаковое вне зависимости от цены билета.

Как россиянам попасть в Индию

О том, как кормят индийские авиакомпании, рассказала в своем блоге в TikTok @yulja.kray. Однако пользователи еду не оценили, некоторые комментаторы отметили, что лучше бы остались голодными, чем попробовали блюда индийской авиакомпании.

Что так не понравилось во внешнем виде блюд — смотрите в видео.

Ранее сообщалось, где находится одно из самых жутких мест Индии.

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