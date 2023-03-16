Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
52 минуты назад

За что можно попасть в китайскую тюрьму

Мария Каткова

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. Теперь страна вновь открыта для путешественников после пандемии коронавируса. О том, чем славится Китай и что нужно обязательно посетить, знают многие.

За что можно попасть в китайскую тюрьму
Фото: unsplashunsplash

Китай считается суровой страной в плане законов, и это касается туристов в том числе. За самые безобидные, на первый взгляд вещи, может грозить депортация. О том, какие законы стоит знать туристам — в материале “Рамблера”.

Платить долларами или евро

Если вы когда-либо путешествовали в Турцию или Египет, то знаете, что в некоторых магазинах прекрасно принимают оплату долларами и евро, а курс там не такой высокий. В Китае это запрещено, поэтому с собой надо брать исключительно юани. Если вы попытаетесь оплатить что-либо иностранной валютой, то продавец может вызвать полицию и вас оштрафуют.

Критиковать власть

В Китае запрещено критиковать местную коммунистическую партию и правительство Китая. Особенно местные правоохранительные органы следят за туристами. Поэтому не стоит этого делать даже в том случае, если вы разговариваете исключительно на русском. Еще до пандемии в СМИ можно было увидеть десятки сообщений о депортированных туристах, которые осуждали правительство Китая во время пребывания в стране.

Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта

Нарушать ПДД

В Китае очень распространена проблема автомобильных аварий, ежегодно на дорогах этой страны гибнет большое количество пешеходов. Поэтому в Китае очень большие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Всегда переходите дорогу на зеленый сигнал светофора, ищите пешеходные переходы, и тогда вы будете в безопасности.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий