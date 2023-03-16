За что можно попасть в китайскую тюрьму

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. Теперь страна вновь открыта для путешественников после пандемии коронавируса. О том, чем славится Китай и что нужно обязательно посетить, знают многие.

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Китай считается суровой страной в плане законов, и это касается туристов в том числе. За самые безобидные, на первый взгляд вещи, может грозить депортация. О том, какие законы стоит знать туристам — в материале “Рамблера”.

Платить долларами или евро

Если вы когда-либо путешествовали в Турцию или Египет, то знаете, что в некоторых магазинах прекрасно принимают оплату долларами и евро, а курс там не такой высокий. В Китае это запрещено, поэтому с собой надо брать исключительно юани. Если вы попытаетесь оплатить что-либо иностранной валютой, то продавец может вызвать полицию и вас оштрафуют.

Критиковать власть

В Китае запрещено критиковать местную коммунистическую партию и правительство Китая. Особенно местные правоохранительные органы следят за туристами. Поэтому не стоит этого делать даже в том случае, если вы разговариваете исключительно на русском. Еще до пандемии в СМИ можно было увидеть десятки сообщений о депортированных туристах, которые осуждали правительство Китая во время пребывания в стране.

Нарушать ПДД