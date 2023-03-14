Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта

Кроме того, для въезда в страну можно использовать разрешительные документы, выданные до 28 марта 2020 года.

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Речь также идёт о безвизовых путешествиях в Шанхай на круизных лайнерах, а также некоторых категориях граждан из Гонконга, Макао и стран АСЕАН, сообщил консульский департамент МИДа КНР. Ограничения вводились в связи с распространением коронавируса.