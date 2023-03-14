Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта

Кроме того, для въезда в страну можно использовать разрешительные документы, выданные до 28 марта 2020 года.
Речь также идёт о безвизовых путешествиях в Шанхай на круизных лайнерах, а также некоторых категориях граждан из Гонконга, Макао и стран АСЕАН, сообщил консульский департамент МИДа КНР. Ограничения вводились в связи с распространением коронавируса.
В 2019 году Китай принял 65,7 млн иностранцев. В 2020 году страна ввела политику нулевой терпимости к COVID-19. Коронавирусные ограничения власти КНР начали отменять в конце 2022 года.