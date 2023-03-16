Мозамбик отменяет визы: зачем туда ехать россиянам

Власти Мозамбика приняли решение об отмене виз для туристических и деловых поездок путешественников из России и 27 других стран. Визы отменены для туристов из стран, граждане которых мало подвержены риску нелегальной иммиграции в Мозамбик. Об этом сообщает информационное агентство Lusa.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Теперь россиянам не нужны визы для посещения африканской страны, если они остаются там на срок до 30 дней. Чтобы воспользоваться преимуществами безвизового режима, туристы должны подать заявление на получение разрешения на въезд в страну, заполнив онлайн-форму. О том, что делать туристам в "открытом" Мозамбике, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Мозамбик — невероятная страна, которая производит большое впечатление на туристов не только благодаря своему привилегированному географическому положению, но и благодаря обаянию и гостеприимству местных жителей.

Страна расположена на восточном побережье Южной Африки, 2500-километровое побережье, граничащее с Индийским океаном, предлагает туристам впечатляющие пейзажи с кристально чистой водой, пляжами с белым песком, обрамленными бесконечными дюнами и изумрудно-зелеными лагунами.

Unsplash.com

Здесь туристов удивят большое разнообразие флоры и дикой природы, а также многогранная культура, которая отражается в образе жизни ее людей, происходящих от брака африканского, арабского, индийского и европейского наследия.

Сейчас Мозамбик восстановил свои позиции в авангарде международного туризма и теперь снова стал одним из самых привлекательных и интригующих туристических направлений в Южной Африке.

2500 км белоснежных пляжей Мозамбика, окаймленных пальмами, и, в частности, острова архипелага Базаруто, являются главной достопримечательностью для туристов. Обширные коралловые рифы содержат множество уникальных морских обитателей и другие невероятные возможности для дайвинга и рыбалки.

Но Мозамбик предлагает гораздо больше. Острова Киримбас в северной части Мозамбика в настоящее время являются главной достопримечательностью.

Другие экзотические направления включают:

таинственные горы Намули и Угандо;

исторические поселения Ангош;

великолепная естественная гавань Пемба, из которой можно сесть на лодку на близлежащий остров Ибо.

В культурном отношении Мозамбик контрастирует с другими странами Южной и Восточной Африки из-за того, что африканская культура сливается здесь с арабской и португальской. Говорят, что в стране атмосфера Средиземноморья сочетается с веселой африканской обстановкой, создавая уникальную для этого региона атмосферу. Этот микс особенно заметен в афро-португальской кухне и латинском ритме музыки в клубах и на дискотеках.

Flickr

Туристы точно проникнутся колоритом и пейзажами Мозамбика - страны контрастов и страны улыбок.

Flickr

Те, кто уже был в африканской стране рассказывают о нескольких причинах обязательно посетить Мозамбик:

В Мозамбике одни из самых нетронутых мест для дайвинга в мире. Рифы архипелага Базаруто являются домом для более чем 1200 видов морских существ, включая редких дюгоней.

Глубокие каналы, протекающие у побережья Мозамбика, предлагают одни из лучших в мире мест для ловли марлина и парусника (виды рыб).

Красивые тропические острова. Архипелаги Базаруто и Киримбас являются одними из самых романтичных и уединенных пляжных направлений в мире и идеально подходят для медового месяца.

Мозамбик также славится качеством своих свежих морепродуктов. Португальское влияние ощущается в таких блюдах, как пери-пери (острые и пряные) креветки и курица пери-пери.

Фантастические произведения искусства - северные районы Мозамбика славятся своими ремеслами, в том числе скульптурами, созданными народом макондо. Их работы изображают традиционные верования, борьбу за независимость и гражданскую войну.

Национальный парк Горонгоса — один из самых диких и нетронутых национальных парков в Африке, где посетители могут получить настоящий опыт жизни в дикой природе.

Мозамбик славится своей традиционной музыкой, особенно группами, играющими на маримбе. Современную мозамбикскую музыку сравнивают с регги и калипсо.

Когда ехать в Мозамбик

Лучшее время для посещения Мозамбика длится с мая по октябрь, когда климат сухой и наиболее прохладный. Вы можете посещать страну и с ноября по январь, но температура и влажность будут значительно выше.