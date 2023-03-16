Мозамбик отменяет визы: зачем туда ехать россиянам

Власти Мозамбика приняли решение об отмене виз для туристических и деловых поездок путешественников из России и 27 других стран. Визы отменены для туристов из стран, граждане которых мало подвержены риску нелегальной иммиграции в Мозамбик. Об этом сообщает информационное агентство Lusa.
Теперь россиянам не нужны визы для посещения африканской страны, если они остаются там на срок до 30 дней. Чтобы воспользоваться преимуществами безвизового режима, туристы должны подать заявление на получение разрешения на въезд в страну, заполнив онлайн-форму. О том, что делать туристам в "открытом" Мозамбике, читайте в материале "Рамблера".
Мозамбик — невероятная страна, которая производит большое впечатление на туристов не только благодаря своему привилегированному географическому положению, но и благодаря обаянию и гостеприимству местных жителей.
Страна расположена на восточном побережье Южной Африки, 2500-километровое побережье, граничащее с Индийским океаном, предлагает туристам впечатляющие пейзажи с кристально чистой водой, пляжами с белым песком, обрамленными бесконечными дюнами и изумрудно-зелеными лагунами.
Здесь туристов удивят большое разнообразие флоры и дикой природы, а также многогранная культура, которая отражается в образе жизни ее людей, происходящих от брака африканского, арабского, индийского и европейского наследия.
Сейчас Мозамбик восстановил свои позиции в авангарде международного туризма и теперь снова стал одним из самых привлекательных и интригующих туристических направлений в Южной Африке.
2500 км белоснежных пляжей Мозамбика, окаймленных пальмами, и, в частности, острова архипелага Базаруто, являются главной достопримечательностью для туристов. Обширные коралловые рифы содержат множество уникальных морских обитателей и другие невероятные возможности для дайвинга и рыбалки.
Но Мозамбик предлагает гораздо больше. Острова Киримбас в северной части Мозамбика в настоящее время являются главной достопримечательностью.
Другие экзотические направления включают:
таинственные горы Намули и Угандо;
исторические поселения Ангош;
великолепная естественная гавань Пемба, из которой можно сесть на лодку на близлежащий остров Ибо.
В культурном отношении Мозамбик контрастирует с другими странами Южной и Восточной Африки из-за того, что африканская культура сливается здесь с арабской и португальской. Говорят, что в стране атмосфера Средиземноморья сочетается с веселой африканской обстановкой, создавая уникальную для этого региона атмосферу. Этот микс особенно заметен в афро-португальской кухне и латинском ритме музыки в клубах и на дискотеках.
Туристы точно проникнутся колоритом и пейзажами Мозамбика - страны контрастов и страны улыбок.
Те, кто уже был в африканской стране рассказывают о нескольких причинах обязательно посетить Мозамбик:
Лучшее время для посещения Мозамбика длится с мая по октябрь, когда климат сухой и наиболее прохладный. Вы можете посещать страну и с ноября по январь, но температура и влажность будут значительно выше.
Избегайте разгара сезона дождей — с февраля по апрель — многие дороги становятся непроходимыми. Кроме того, курорты на юге часто переполнены во время Пасхи, Рождества и южноафриканских школьных каникул.